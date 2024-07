Veretlenül lettek bajnokok

A Ferencvároshoz hasonlóan a walesi The New Saints is régóta dominál hazája bajnokságában. A TNS csak egyszer, 2009-ben nem végzett a bajnokság első két helyén, és 16 bajnoki címével immár a legeredményesebb klub az országban. A walesi együttes az előző bajnokságot veretlenül nyerte meg: a 22 alapszakasz- és 10 rájátszásmérkőzésből álló szezonban csak két találkozója akadt, amelyet nem tudott megnyerni. Bár nem a világ legerősebb bajnoksága a walesi, de a 117 szerzett góljuk mellett csak 18-szor rezgették meg az ellenfelek a TNS kapuját, ami azért tiszteletet parancsoló statisztika. Az viszont nem valószínű, hogy bátor támadójátékot produkálnának a Fradi otthonában, inkább a mélyen ülő védekezés és a kontratámadások lehetnek a walesi együttes fő fegyverei az első mérkőzésen. Az Aston Villa akadémiáján nevelkedett 21 éves középcsatár, Brad Young az előző bajnoki idényben 25 meccsen 22 találatot szerzett, rá azért érdemes lesz figyelni, főleg a szögletek és a szabadrúgások utáni lecsorgó labdákra csaphat le a támadó.