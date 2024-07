– Képben vagyunk a ciprusi bajnokságot illetően. Élcsapatnak számít a Larnaca, az utóbbi években rendszeresen a bajnoki címért küzd, a nemzetközi kupában is van rutinja, biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzést játszunk. Papíron most az AEK erősebb nálunk, de az imént elmondottak alapján akár nyerhetünk is – mondta el a tolnai csapat edzője, aki egy 20-szoros magyar válogatott labdarúgóról is szót ejtett, aki a ciprusi együttest erősíti.

Egy régi ismerős

Az AEK-et erősítő Gyurcsó Ádám évek óta Cipruson játszik, és most egy magyar csapat, a Paks ellen fog küzdeni csütörtök este.

– Ádámot gyerekkora óta ismerem. Nagyszerű játékos, sokat jelent, hogy immár évek óta itt, ebben a klubban futballozik, ez azt jelzi, hogy még mindig jól teljesít

– mondta el Bognár György, aki hozzátette, hogy a Vasashoz távozott Könyves Norbert helyén Horváth Kevin előtt nyílt lehetőség, hogy bekerüljön a meccskeretbe.