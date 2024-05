A nap másik két mérkőzése úgy alakult, hogy most nem dőlhetett el a feljutás.

Eredmény, 4. forduló: Magyarország-Olaszország 3-2 (0-0, 1-1, 1-1, 1-0), hosszabbítás után

gól: Sofron (31.), Mihály (43.), Varga (64.), illetve Pietroniro (39.), Frank (44.)

Sofron István letöltötte egy találkozóra szóló eltiltását, amelyet térdelés miatt szabtak ki rá. Don MacAdam szövetségi kapitány az első két fordulóban alkalmazott támadósorokat küldte jégre, az őt korábban bohócnak nevező Galló Vilmos a harmadik trióba került. Fejes Nándor fejsérülés miatt már nem játszhat a tornán, így a védőpárok módosultak.

A kapuban negyedszer is Bálizs Bence kezdett, a túloldalon pedig az a Damian Clara, akinek NHL-es játékjogát tavaly az Anaheim Ducks foglalta le.

Tekintettel arra, hogy sok száz magyar szurkoló is kilátogatott a meccsre, a hazai szimpatizánsokkal együtt közel telt ház - 5500 néző - volt a Sparkassen Arénában és fantasztikus hangulat.

Magyar szurkolók a bolzanói divízió I/A jégkorong-világbajnokság csoportkörének negyedik fordulójában játszott Olaszország - Magyarország mérkőzésen a Sparkasse Arénában 2024. május 3-án

Fotó: Szigetváry Zsolt / Forrás: MTI

Varga Balázs szabálytalan korongfogás miatt gyorsan kiült, tenyerébe zárta a pakkot és ez tilos. Az is hamar kiderült, hogy a két csapat nem szívleli egymást, rengeteg volt az ütközés. Garát Zsombor a támadóharmadban gáncsolt feleslegesen, őt is kiállították, ám a második hátrányt is sikerült kivédekezni. Ahogy kijött a szorításból a magyar válogatott, emberelőnyhöz jutott, de ez is kihasználatlanul maradt. Tovább nőtt a feszültség, ezt páros kiállítással igyekeztek megfékezni a bírók. Az első húsz percben 10-4 volt a kapura lövés a hazaiak javára.