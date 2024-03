A 22 éves magyar versenyző péntek délelőtt 46.52 mp-cel mutatkozott be Skóciában, így futamgyőzelemmel jutott elődöntőbe, amelyben 46.08 mp-re faragta korábbi (46.22) országos rekordját és harmadik helyen kvalifikálta magát a szombati döntőbe.

A Ferencváros sprintere jól rajtolt és próbálta tartani a lépést a mezőnnyel, de féltávnál beragadt, négyen bevágtak elé az egyes pályára, ezzel pedig elveszítette kezdeti lendületét és végül 46.11 mp-cel az ötödik helyen ért célba.

"Az első 200-am rendben volt, megvolt a saját ritmusom, amiből vissza kellett vennem, mert be kellett engednem a portugált, nehogy rám csukja az ajtót, mert akkor beestem volna a pályára, ami nem az ő hibája lett volna. Én vettem vissza és futottunk tovább, ezen nem volt mit javítani, nem mondom, hogy tökéletes volt, de kiadtam magamból a legtöbbet és most ennyi volt benne" - mondta az MTI-nek Molnár Attila majd azt is hozzátette: "egy álom beteljesülése", hogy egy futamban fut azokkal, akik világcsúcsot tartanak.