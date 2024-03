Egy héttel ezelőtt Érden 30-28-ra kikapott a Fradi a 2021-ben BL-döntős Brest Bretagne ellen, ami után távolinak tűnt a legjobb nyolc közé kerülés a Bajnokok Ligájában. Már csak azért is, mert az ellenfél már 22 tétmérkőzés óta veretlen volt, legutóbbi vereségét éppen Magyarországon, a Debrecen vendégeként szenvedte el még október végén – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

A visszavágón kevesen számítottak arra, hogy a magyar csapat képes lesz kiharcolni a továbbjutást.

A zöld-fehérek remekül kezdtek, és az első húsz perc után már öt góllal vezetettek a Brest otthonában – írta meg az Origó.

A második rendezték a soraikat a franciák, s egy gólra feljöttek. A kapus Janurik Kinga és holland jobbszélső Angela Malestein remeklésének köszönhetően azonban növelni tudta az előnyét a Fradi és végül a hátrányát ledolgozva 31-26-re megnyerte a meccset.

Tíz góllal Malestein volt a találkozó legeredményesebb játékosa, Bölk hét gólt dobott, Janurik pedig 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.

Janurik felnőtt a támadójátékhoz

Janurik Kinga dicsérte a csapatvédekezést, szerinte ennek volt köszönhető a második félidő elején bemutatott bravúrok sorozata.

– Az első félidő nekem nem sikerült olyan jól, de nagyon jó védőfal volt előttem, nagyon sokat segítettek a lányok a pályán és a pályán kívül is. Így azért könnyebb volt visszamenni a második félidőre – mondta Janurik Kinga, aki a fordulás után egy kilencperces szakasz alatt öt nagy védést is bemutatott. – Úgy éreztem, hogy fel kell nőnöm a szinte tökéletes támadójátékhoz, nekem is hozzá kell raknom egy kis extrát.

Ott tényleg nagyon elkaptam a fonalat, úgy gondoltam, hogy most felhúzok egy falat, és nem lehet majd gólt lőni nekem.

Hála Istennek, ez így sikerült.

Angela Malestein szerint a „Fradi-szív” is döntő volt a párharcban.

Többen világklasszis teljesítményt nyújtottak

– Nagyszerű érzés a továbbjutás, rendkívül elégedett és boldog vagyok. Az első mérkőzésen mutatott teljesítményünkkel nem lehettünk maradéktalanul elégedettek, tudtuk, támadásban és védekezésben is előrébb kell lépnünk.

Megvolt az ehhez szükséges tervünk, és meg is tudtuk valósítani.

Csapatból többen is abszolút világklasszis szinten kézilabdáztak, erre van szükség, ha itt játszol Brestben – mondta el a mérkőzés után az FTC vezetőedzője, Allan Heine.

Vipers és Esbjerg

A DVSC Schaeffler nagy csatában búcsúzott a legutóbbi három kiírásban diadalmaskodó Vipers Kristiansand ellen, így a Ferencváros, valamint a nyolc között épp a címvédő norvégokkal találkozó Győri Audi ETO maradt versenyben azért, hogy ott legyen a június első hétvégéjén Budapesten sorra kerülő négyes döntőben. A következő körben az Esbjerg vár az FTC-Rail Cargo Hungariára.