A nyitókörben Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese Paraguayt (35–12), majd a második fordulóban Kamerunt (39–20) is fölényesen múlta felül. A csoportsorsolás óta tudni lehetett, hogy az elsőség szempontjából döntő lesz ez a találkozó, és ami még fontosabb, a jó eséllyel olimpiai selejtezőtornán való részvételt érő nyolc közé kerüléshez kulcsfontosságú a középdöntőbe vitt pontok miatt. A balkániak is magabiztosan verték afrikai és dél-amerikai ellenfelüket, ugyanakkor némileg „spórolósan”, kisebb gólkülönbséggel.

A két együttes ezt megelőzően kilenc alkalommal találkozott, magyar szempontból öt győzelem és négy vereség volt a mérleg. Legutóbb 2021 júliusában egy siófoki felkészülési mérkőzésen 28–22-re nyert a magyar csapat. Két héttel korábban Ilyés Ferenc, a magyar szövetség (MKSZ) elnöke a futballválogatott november 19-i Montenegró elleni 3–1-es sikerére utalva azt kérte a csapattól, folytassa a balkáni országgal kapcsolatos „szép magyar sporthagyományt”.

A magyarok 18 fős keretéből ezúttal a kapus Bukovszky Anna, illetve a jobbátlövő Albek Anna maradt ki. A bemelegítésnél a magyar játékosok többségén a koncentráció látszott, idővel aztán egyre többek arcán jelent meg felszabadult mosoly.

Az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában játszott Montenegró –Magyarország mérkőzés a svédországi Helsingborgban 2023. december 4-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI

A nemzeti csapatot az előző két mérkőzésen is bíztató szurkolókhoz újak csapódtak a lelátón, érkezett „friss erő” Győrből, Sopronból és Budapestről is. A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes, ám több akkori kulcsjátékosát nélkülöző montenegrói együttes a várakozásoknak megfelelően kőkemény védekezéssel kezdett, ugyanez volt elmondható a magyar falról is, amely az előzetes tervek alapján a beálló hatástalanítására összpontosított. A hatékony védelmek nyomán kevés gól volt az első percekben, tíz perc elteltével 3–2-re vezetett Montenegró. A kapuban Böde-Bíró Blanka több fontos védést is bemutatott, akárcsak az ellenfél hálóőre.

Mindkét fél igyekezett főként a szélsői révén megbontani a rivális védelmét ebben a periódusban, a belső posztokon cserékkel frissített a magyar válogatott, így ott is át-áttörte a montenegrói védelmet, a fonalat elkapó Böde-Bíró hárításainak is köszönhetően pedig – a csapatkapitányt éltették is a magyar szurkolók – háromgólos előnnyel vonulhatott a pihenőre.