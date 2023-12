Furcsán vette ki magát, hogy a Haladás papíron az időjárási körülmények miatt nem játszotta le az idei utolsó NB II-es bajnokiját december 10-én a BVSC ellen, jegyzi meg cikkében a Magyar Nemzet. Akkor több másodosztályú meccset is elhalasztottak a havazás, illetve a felázott pálya miatt, de Szombathelyen az elmaradt meccs kapóra jöhetett a klubvezetésnek. Így időt nyert a klub, hogy rendezze a helyzetet a fizetést állítólag hónapok óta nem kapó játékosokkal, és a szurkolók szemébe sem kellett nézni a botrány közepén.

November végén jelentek meg az első cikkek arról, hogy a Haladás csődöt jelenthet, decemberben akár meg is szűnhet. Ezt a szombathelyi klub felháborodott közleményben cáfolta, jelezve, hogy dolgoznak a problémák megoldásán. A jelek szerint azóta sem jártak sikerrel.

A megyeibe zuhanhat vissza a Haladás

A Vaol.hu cikke szerint a Haladás szerdán tart taggyűlést, amelyen az ügyvezető, Séllei Árpád benyújthatja a lemondását a kilátástalan helyzet miatt.

Eközben a kisebbségi tulajdonos szombathelyi önkormányzat képviselője arról tájékoztatott, hogy a csapat két játékosa, Doktorics Áron és Mario Lucas Simut a napokban már szerződést bontott a klubbal, így szabadon igazolhatóvá váltak.

Ha nem sikerül rendezni a helyzetet, többen is követhetik a példájukat, és az is benne van a pakliban, hogy a BVSC elleni elhalasztott bajnokit már nem is játssza le a Haladás. Amennyiben a klub csődöt jelent, a következő idényben a megyei első osztályból kellene megkezdenie az építkezést.