Marco Rossi: Szoboszlai egy kész játékos, de tovább fejlődhet Liverpoolban Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a vasárnap Liverpoolba szerződő Szoboszlai Dominik egy "kész játékos", de tovább fejlődhet a világ egyik legerősebb bajnokságának egyik meghatározó csapatában, ahol klasszis futballisták veszik majd körül, Jürgen Klopp személyében pedig a világ egyik legjobb edzőjével dolgozhat együtt. Az 58 éves szakember az M1 aktuális csatornának hétfőn azt mondta, a magyar válogatott csapatkapitányának a technikai tudása kivételes és Európában az övé az egyik legjobb jobb láb, ha lövésről, vagy passzolásról van szó. "Még mindig nem használja elegendő mértékben az adottságait, de ebben a tekintetben Klopp alatt fejlődni fog. Többször is elmondtam már neki, hogy több gólra lenne képes, mert ahhoz képest, hogy milyen rúgótechnikája van, még mindig nem lő elegendő alkalommal kapura" - jelentette ki Rossi. Az olasz szakvezető úgy vélekedett, hogy a 22 éves középpályás "bármire képes", támadásban kiválóan teljesít, de a védekezésben és a presszingben is jó teljesítményt nyújt. Rossi elmondta, az átigazolással kapcsolatos részletekről nem tud sokat, de azzal tisztában volt, hogy Szoboszlait egy ideje a kontinens legjobb csapatai figyelték és keresték. "Anglia annyiban lesz más, mint Németország, hogy a Premier League-ben hat-nyolc olyan együttes van, ami Európa legjobbjai közé tartozik. Úgy gondolom, hogy a Liverpoolban játszani egy nagy lépés Dominik számára, és egyben egy remek lehetőség neki arra is, hogy topjátékossá váljon" - nyilatkozott a szövetségi kapitány. Kiemelte: tudja, Szoboszlai mennyit dolgozott azért, hogy az a játékos legyen, akit most a Pool szerződtetett, de a szakember szerint ez nemcsak tehetség, hanem elkötelezettség, motiváció és munka kérdése is. "Biztos vagyok abban, hogy a legjobbkor hívtam be a nemzeti csapatba, még úgy is, hogy annál korábban helyeztek nyomást rám és kérték, hogy hívjam be. Ugyanakkor minden ilyen esetben lépésről lépésre kell haladni, siettetni semmit nem szabad, rá is akkor számítottam először, amikor annak eljött az ideje" - elevenítette fel Szoboszlai válogatottbeli bemutatkozását Rossi. A kapitány szerint a középpályás Liverpoolba igazolása jól mutatja, hogy a magyar játékosok más polcra kerültek a világ labdarúgásában, a válogatott pedig megkapja a tiszteletet az ellenfelektől, ez azonban nemcsak Szoboszlain, hanem a teljes kereten múlik. "Sokat változtunk 2020 szeptembere óta, és azt láthatjuk, hogy az ellenfelek tisztelnek bennünket, még a nagyobb csapatok is. Dominik példáját több magyar játékos is követheti, de fontos, hogy higgyenek magukban, meglegyen ez a víziójuk, és dolgozzanak keményen álmaik beteljesüléséért" - zárta nyilatkozatát Rossi.