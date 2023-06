Magyarország az utóbbi években egyre több rangos nemzetközi sporteseménynek adhat otthont. Az idén Magyarországon lesz többek között atlétikai és karate világbajnokság és itt rendezték a labdarúgó Európa-liga döntőt is. Az elmúlt években pedig Magyarország rendezhette a FINA Vizes Világbajnokságot, a férfi kézilabda EB-t, és a Giro d'Italia is Budapestről indult. Ehhez a sorhoz csatlakozik most a 66. Nemzetközi Pénzügyi Torna is.