Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a sikernek köszönhetően jobb gólkülönbségével élre állt a csoportjában, mivel az eddig listavezető szerbek a hajrában egyenlítve döntetlent játszottak Bulgáriában.

A magyarok, akik hat találkozó után is veretlenek a litvánokkal szemben,

Varga Barnabás első válogatottbeli találatával a 32. percben szereztek vezetést, a végeredményt pedig Sallai Roland bombagólja állította be a 83. percben.

Varga Barnabás (j) és a litván Kipras Kazukolovas a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Magyarország - Litvánia mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. június 20-án

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

A nemzeti együttes sorozatban negyedik meccsén nem kapott gólt.

A magyar válogatott a következő, szeptember 7-i játéknapon a nagy rivális Szerbia vendége lesz Belgrádban.

A hazai szurkolók valóságos zászlóerdővel és nemzeti színű molinóra kiírt "minden meccsnap: ünnepnap!" üzenettel fogadták kedvenceiket a teltházas stadionban.

A magyar csapat ünnepel a szurkolókkal a labdarúgó Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Magyarország - Litvánia mérkŐzés végén a Puskás Arénában 2023. június 20-án

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

A válogatott játékosai ennek megfelelően nem akartak ünneprontók lenni, az első perctől magukhoz ragadták a kezdeményezést, alig nyolc percet kellett várni az első veszélyes szituációra, de Gazdag fejesét egy vendég védő, majd a szöglet után Szalai lövését a kapus hárította.

Gazdag és Varga fölé szálló, de veszélyes lövései már azt jelezték, csak idő kérdése a vezető gól megszerzése. A teljesen beszoruló litvánok erejéből kizárólag a védekezésre futotta, azonban a magyaroknak így is mindkét oldalon és középen is sikerült ígéretes akciókat vezetni, már csak a pontos befejezés hiányzott. Az idő múlásával sem lankadt a lendület, Rossi kérésének megfelelően záporoztak a lövések a litván kapura és a beadások pedig elé, végül utóbbi vezetett eredményre bő felóra játék után. A szünet előtt majdnem megduplázta az előnyt Szoboszlai, de 25 méteres, jobb felső sarokba tartó szabadrúgása végül a keresztlécen csattant.

A gólszerző Varga Barnabást (b2) ünneplik csapattársai a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezõ G csoportjában játszott Magyarország - Litvánia mérkőzésen a Puskás Arénában 2023. június 20-án

Fotó: Hegedüs Róbert / Forrás: MTI

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, térfélcserét követően már az első percben nagyot védett a litván kapus Gazdag lövésénél. A későbbiekben is hatalmas fölényben futballoztak a magyarok, ám a korábbiaknál kevésbé voltak veszélyesek, nagy helyzete csak Sallainak és a csereként beállt Kleinheislernek volt, de előbbi közeli fejese és utóbbi lövése is elkerülte a bal alsó sarkot. A minimális előny nem volt megnyugtató, ám a litvánok sokáig a félpályát is alig lépték át, így a játék képét tekintve nem volt ok az aggodalomra.

Habár a hajrában sokkal több litván akció futott végig, a vendégek végül egyetlen kaput eltaláló kísérlettel zárták az összecsapást, így nem forgott veszélyben a győzelem.

A meccset aztán végleg lezárta Sallai bombagólja, amely után már mindkét gárda a hármas sípszót várta.

A helyszínen szurkolt a magyar csapatnak a miniszterelnök is, aki a közösségi oldalán megosztott fotóval bíztatta a hazai játékosokat:

Eb-selejtező, G csoport, 4. forduló:

Magyarország-Litvánia 2-0 (1-0)

-------------------------------

Puskás Aréna, 58 269 néző, v.: António Nobre (portugál)

gólszerzők: Varga B. (32.), Sallai (83.)

sárga lap: Orbán (55.), Szoboszlai (89.), illetve Uzéla (39.), Tutyskinas (50.), Jankauskas (57.)

Magyarország:

-------------

Dibusz - Botka, Orbán, Szalai - Sallai (Baráth, 88.), Nagy Á., Styles (Kleinheisler, 60.), Kerkez (Ferenczi, 79.) - Gazdag (Lang, 79.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 60.)

Litvánia:

---------

Gertmonas - Lekiatas, Kazukolovas, Klimavicius, Tutyskinas (Beneta, 64.) - Uzéla (Vorobjovas, a szünetben), Geneitis - Jankauskas (Romanovskij, 86.), Sirgédas (Sirvys, a szünetben), Sesplaukis (Kucys, 78.) - Paulauskas

I. félidő:

----------

32. perc: Szalai bal oldali beadására a hosszú oldalon remek ütemben érkezett Varga, aki a védőjét megelőzve közelről félmagasan a kapu bal oldalába lőtt (1-0).

II. félidő:

-----------

83. perc: Szoboszlai passzát követően Sallai 23 méterről kilőtte a bal felső sarkot (2-0).