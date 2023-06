A Tippmix Minifoci Magyar Kupa első, hajdúszoboszlói állomása az SZPCDSE-ECECE sikerével ért véget pünkösdhétfőn. A ceglédberceli csapat mellett a második H-Tresznak sem volt oka a szomorkodásra, mivel a döntőbe jutás azt jelentette, hogy az SZPCDSE-ECECE mellett a tiszafüredi csapat is ott lesz majd a július 16-án megrendezésre kerülő nyolccsapatos budapesti nagydöntőben.

Csepelen folytatódik a Tippmix Minifoci Magyar Kupa

Fotó: Vaszko Viktor

Vasárnap Csepelen, a magyar minifoci-válogatott bázisán folytatódik a kupasorozat, méghozzá bombaerős mezőnnyel. Több csapatot is ki lehet emelni, ugyanis többek között harcba száll a budapesti döntőért Prof. Dr. Fehér Károly vezette Lázár Lovaspark – amelyben több korábbi nagypályás ikon mellett sikeres futsal- és minifoci játékosok szerepelnek –, de érkezik a friss NB2-es futsalbajnok Maglódi Torna Klubra alapuló Németh Gusztáv vezette HOPE is a tornára.

Természetesen a 2021-es magyar bajnok Todor Pet Bau Team is ott lesz a mezőnyben, sőt az a Szilasi és Barátai is, akik remek szezont futnak egyelőre, de tavaly az Euro Cupon is kiválóan szerepeltek. Visszatérnek az ELTE-BEAC futsalosaira alapuló Odin Fiai, de érkezik csapat Szolnokról és Egerből is kimondottan a Tippmix Magyar Kupa miatt, így érdemes lesz kilátogatni a csepeli CSHC-pályára vasárnap.

Már csak azért is, mert egész napos családi programról van szó, ugyanis egy pályán rendezik meg az összes meccset, így kora reggeltől késő estig tart majd az esemény.

„A jól sikerült hajdúszoboszlói torna után minden bizonnyal az egyik legerősebb állomás kerül megrendezésre Csepelen. Szövetségünk számára fontos, hogy stratégiai partnereinkkel közösen szervezzük meg a sorozat - no meg az országos döntő - állomásait, így került keleti központunk, Hajdúszoboszló után a fővárosi Magyar Kupa-forduló Csepelre. A Halászi Focisuli alapításunk óta válogatottunk bázisa, edzőpályája, itt rendezzük válogatott edzőmérkőzéseink nagy részét és itt készül a válogatott is. A Tippmix Minifoci Magyar Kupa forduló mellett ráadásul kiegészítő, amatőr torna is lesz, így a kilátogatók minden bizonnyal nem fognak unatkozni” – árulta el Pinkóczi Tibor, a Minifutball Szövetség alelnöke.

A Todor is pályára lép

Fotó: Vaszko Viktor

A Tippmix Minifoci Magyar Kupa fordulóinak tervezett időpontjai és helyszínei:

05.29. hétfő: Hajdúszoboszló

A győztes SZPCDSE-ECECE és az ezüstérmes H-Terasz jutott a nagydöntőbe

06.11. vasárnap: Csepel Versenykiírás és jelentkezés ide kattintva!

06.18. vasárnap: Tápiószentmárton Versenykiírás és jelentkezés ide kattintva!

07.01. szombat: Balatonfűzfő Versenykiírás és jelentkezés ide kattintva!

07.16. vasárnap: Döntő, Budapest

Májusban elindult a minifoci teljesen új versenysorozata, a Tippmix Minifoci Magyar Kupa, amelynek minden állomásával kiemelten foglalkozik majd az Origo! A kupasorozat nagydöntőjét élőben követhetik majd nyomon az Origón!

A Magyar Minifutball Kupa támogatója a TIPPMIX!