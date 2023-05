Kevin Constantine: csalódottság és szomorúság van bennem Csalódottságot és szomorúságot érez Kevin Constantine, a magyar jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya azok után, hogy csapata szétlövésben kikapott Ausztriától, és ezzel búcsúzott a világbajnokság elitosztályától hétfőn Tamperében. „Ami átfut rajtam belül, az a csalódottság, míg a játékosok miatt szomorú vagyok. Kemény kilenc hónap munkája múlt a lehető legkisebb különbségen. Egy pici momentum döntött az osztrákok javára. Mint amikor gyermekként remélsz, vársz valamit, és fájdalmas lesz a vége” – mondta az MTI-nek az amerikai kapitány. Kiemelte, hogy a vb után lesz elemzés, de azt biztosan tudja, hogy az emberelőnyös és -hátrányos játék nem érte el a kívánt színvonalat. A magyarok az egész tornán egyetlen gólt lőttek fórban, és 11-et kaptak hátrányban. A magyar válogatott tagjai a jégkorong-világbajnokság hetedik fordulójában játszott Magyarország-Ausztria mérkőzés végén a finnországi Tamperében 2023. május 22-én

Fotó: Illyés Tibor / Forrás: MTI „A kapus Bálizs Bence teljesítményével elégedett vagyok” – tette hozzá. „A mai meccsen 3-1-es vezetésünknél sem gondoltam a győzelemre, mert sokszor nagyon picin múlik, hogy megváltozik-e a játék képe.” Constantine - aki a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője is egyben - és a magyar szövetség (MJSZ) között kettő plusz egy éves szerződés van érvényben, ebből futott ki most az első év. Sipos Levente, az MJSZ főtitkára az MTI-nek elmondta, ők készek a folytatásra, és jövőre szeretnék, ha a válogatott a kapitánnyal visszajutna az elitbe. A magyarok a vereség miatt a tamperei csoport utolsó, nyolcadik helyén zártak. Így jövőre a divízió I/A-ban lesznek érdekeltek a most szintén búcsúzó Szlovénia, valamint Olaszország, a Koreai Köztársaság, Románia és Japán társaságában. Az MTI értesülése szerint - mivel a két kieső nem pályázhat - a négy szóba jöhető rendező országból egyedül Olaszország adott be pályázatot a divízió I/A rendezésére, mégpedig valószínűleg bolzanói helyszínnel. A hétfőn két gólt szerző - a tornán négy találatig jutó - Sofron István hangsúlyozta, nagyon fáj neki a vereség, a kiesés. „Amiért küzdöttünk augusztus óta, vagy inkább egész pályafutásunk alatt, hogy bennmaradjunk, egy karnyújtásnyira volt. Megtettünk mindent, harcoltunk, és büszkén távozhatunk Tamperéből” – mondta az MTI-nek a csatár, aki a nyáron fogja eldönteni, családjával egyeztetve, hogy a jövőben szeretne-e a válogatottban játszani. Sebők Balázs jelezte: pályafutása során továbbra is át akarja élni a bennmaradás élményét. „Az most nem jött össze, amiért jöttünk, de az álmokért még többet kell tenni. Büszke vagyok, hogy itt lehettem a válogatottal” – fogalmazott. A csapatkapitány Nagy Gergő nagyon sajnálja, hogy így végződött számukra a vb. „Természetesen az osztrákok is szerettek volna bennmaradni, és ők a végén egy picit jobban összpontosítottak” – mondta. A találkozó végén a hátvéd Hadobás Zétény mankóval közlekedett. Az MTI-nek elmondta, elképzelhető, hogy elrepedt az egyik csont a lábában.