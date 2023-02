Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke szerint számos tekintetben várakozáson felül szerepelt tavaly a válogatott, és a sportvezető reméli, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány tudatos építkezése a jövőben folytatódik.

Az MLSZ elnöke az M4 Sport Sport7 című magazinjának vasárnap esti adásában úgy fogalmazott, a nemzeti együttes nemcsak az eredmények, hanem az újonc játékosok beépítése szempontjából is nagyszerű évet zárt.

"Majdnem sikerült megnyernünk a csoportunkat a Nemzetek Ligája A-divíziójában, és ha nem kapunk ki Albániában, akkor nagy esélyünk lett volna a világbajnoki részvételre is" - fogalmazott. "Mindezek mellett nyolc új játékos mutatkozott be, közülük heten fiatalok, ez pedig azt mutatja, hogy van jövője a válogatottnak. Hozzá kell tenni, hogy többször kulcsjátékosok hiányoztak a csapatból, de a helyükre lépők is remekül helytálltak."