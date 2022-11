„A második félidőre rendeztük a sorokat a védekezésben is, elégedett vagyok. Természetesen a találkozó egyúttal már a szombati elődöntő jegyében is telt, miként a péntek délután is úgy telik, hiszen edzünk egyet. Várjuk az amerikaiak elleni meccset nagyon – meglepetés lenne, ha nem velünk játszanánk” – mondta a kapitány, aki egyértelműen arra számít, hogy csoportmásodikként a másik ágról az olimpiai és világbajnok amerikaiakat kapja együttese az elődöntőben.