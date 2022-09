Az „állatságok” vonatkozásban a Formula–1-ben kétségkívül a 2012-es Kanadai Nagydíj viszi a prímet, amelynek az első szabadedzésén róka, mókus és mormota is tévedt a pályára. Persze nem egyszerre. Mindegyikük megúszta ép bőrrel, az akkor még létező HRT csapat pilótája, Pedro de la Rosa viszont a bokszban elütötte a vezető szerelőjét.

A 2016-os Szingapúri Nagydíj időmérőjén Max Verstappennek azért kellett lassítania, mert egy termetes komodói varánusz futott át előtte a pályán.

S idén a Hungaroring is helyet kért magának az összeállításban; igaz, nálunk a Formula–2-es mezőny egyik szabadedzésén száguldott egy nyúl a mogyoródi aszfaltcsíkon. A technikát ráállítva a tapsifülesre még le is mérték a „köridejét”. A múlt hét végén a Holland Nagydíjon pedig láthattuk a világ legbátrabb galambjait, az aszfalton sétálgatva egyáltalán nem zavartatták magukat attól, hogy milyen monstrumok húznak el mellettük. Az időmérő második szakaszában a pályabírók próbálták elhessegetni őket, amikor piros zászlóval félbeszakították a kvalifikációt, ugyanis a lelátón is akadt rendbontó. Egy holland szurkoló bedobott a pályára egy füstgyertyát, narancssárga köd telepedett arra a szakaszra, kész szerencse, hogy egyetlen autó sem jött éppen. Aztán a Q3-ban is az aszfalton landolt egy füstgyertya, de az legurult a pályáról.

A holland táborban mondhatni rendszeresített szurkolói kellék ez a füstokádó termék, s az természetesen nem zavarja a Verstappen-rajongót, hogy be sem lenne szabad vinni a pályákra. De arról azért nincs szó, hogy a biztonsági személyzet azonnal ráveti magát arra, aki egy efféle füstgyertyát a feje fölé tart. A Formula–1-ben fontos a látványvilág, a Red Bull pilótája regnáló világbajnokként a száguldó cirkusz arca, a több tízezres holland tábor pedig kétségkívül látványos a narancssárga füstbe burkolózva. Az időmérő után a sajtótájékoztatón Carlos Sainz, a Ferrari pilótája meg is jegyezte, részéről azzal nincs gond, ha Verstappen levezető körénél a szurkolók beindítják a füstgyertyákat, miután megszerezte a pole pozíciót, de ne a verseny közben tegyék, mert 300 km/órás sebesség közben ez nagyon veszélyes rájuk nézve. Verstappen is kérte a szurkolóit, hogy ne csináljanak ilyen hülyeségeket.

Vasárnap aztán a holland pilóta megnyerte a futamot, és, mondani sem kell, hogy a leintés után narancssárga füstbe borult a zandvoorti pálya. Ám a szombati rendbontó már nem ünnepelhetett a helyszínen, mert őt a tette után azonnal nyakon csípték. Talán már ő is azt mondja: „Mekkora állat voltam!”