Schön Szabolcs a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő MOL Fehérvár FC-ben folytatja pályafutását.

Az észak-amerikai profiligában (MLS) szereplő Dallas FC-től érkező nyolcszoros válogatott szélső a klub pénteki közleménye szerint 2025 nyaráig szóló szerződést írt alá.

A 21 éves futballista a Honvédban nevelkedett, majd 2017-ben az Ajax legendás utánpótlásába került. 2019 elején az MTK-hoz szerződött, a kék-fehéreknél 62 tétmeccsen 16 gól és 11 gólpassz volt a mérlege. Az elmúlt másfél évben a Dallas futballistája volt, 26 mérkőzésen 7 gólpasszt írtak fel neve mellé.

"Az elmúlt időszakban több Vidi-játékossal és stábtaggal is beszéltem, és csak pozitív dolgokat hallottam a klubról. Motivál, hogy újra az NB I-ben futballozzak, szeretnék sok játéklehetőséget kapni. Fiola Attilát és Nego Loicot a válogatottból jól ismerem, velük eddig is tartottam a kapcsolatot, ez is segíthet majd a beilleszkedésben. Szeretnék gyorsan edzésbe állni és minél hamarabb bemutatkozni Vidi-mezben" - nyilatkozta a szerződés aláírása után Schön Szabolcs.