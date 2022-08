Az azeri bajnok már a hetedik percben vezetést szerzett a francia Abdellah Zoubir góljával, majd a második félidőben az elefántcsontparti Ibrahima Wadji duplájával tette magabiztossá az előnyét.

A zöld-fehérek becsületgólját a mali Adama Traore lőtte a hajrában.

Kudarcával a Ferencváros átkerült az Európa-liga selejtezőjének utolsó körébe, ahol az ír Shamrock Rovers lesz az ellenfele. Az első mérkőzést jövő csütörtökön a Groupama Arénában rendezik. A párharc továbbjutója a második számú kupasorozat, míg a vesztese a Konferencia-liga csoportkörében folytathatja szereplését.

Bajnokok Ligája, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Ferencváros-Qarabag (azeri) 1-3 (0-1)

Groupama Aréna, 18 875 néző, v.: Carlos del Cerro Grande (spanyol)

gólszerzők: Traoré (86.), illetve Zoubir (7.), Wadji (54., 78.)

sárga lap: Thelander (30.), Boli (34.), Botka (84.), illetve Jankovic (31.), Bajramov (62.), Zoubir (84.), Leandro Andrade (91.), Vesovic (93.)

Továbbjutott: a Qarabag 4-2-es összesítéssel.

Ferencváros:

Dibusz - Botka, Kovacevic (Knoester, 51.), Thelander, Civic (Pászka, 84.) - Esiti (Vécsei, 51.), Laidouni - Zachariassen, Nguen (Marquinhos, 84.), Traoré - Boli (R. Mmaee, 61.)

Qarabag:

Mahammadalijev - Vesovic, Musztafazade, Huszejnov, Bajramov - Qarajev (Romao, 86.), Jankovic (Richard, 58.) - Kady - Sejdajev, Wadji (Owusu, 81.), Zoubir (Leandro Andrade, 86.)

A hazai szurkolók ezúttal is élőképpel fogadták kedvenceiket, amelynek központi elemében zöld alapon fehér betűkkel rajzolódott ki az "FTC" felirat. A drukkerek óriási elánnal kezdtek a szurkolásba, de ez a lendület nem ragadt át a magyar bajnok játékosaira, ugyanis az első percekben a zöld-fehérek csak keresték a labdát, miközben az azeriek sorra vezették veszélyesebbnél veszélyesebb akcióikat. Egyszer még a legnagyobb helyzetet is túljátszották, de Zoubir a hetedik percben már nem hibázott.

A kapott gól felébresztette a Ferencvárost, Mahammadalijev bravúrja azonban megakadályozta a gyors egyenlítést. Bár hátrányban már fölényben játszott az FTC, egy gyorsan végigfutó vendégkontra és Dibusz nagy védése jelezte, hogy egyúttal óvatosnak is kell maradnia, mert a rivális néhány húzásból helyzetet tud kialakítani. A játékrész második felében is maradt az élvezetes támadófutball, ferencvárosi részről Traoré és Nguen is kihagyott egy-egy helyzetet, de Dibusznak is újabb bravúrt kellett bemutatnia, mivel Wadji rendre őrületbe kergette cseleivel a hazai védőket.

A szünet előtti utolsó percekben a magyar csapat nagy nyomást gyakorolt az azeri kapura, de nem járt sikerrel, sőt a legvégén Dibusz két hatalmas bravúrral mentette meg együttesét a góltól.

A folytatásban is sokat bizonytalankodott az FTC hátsó alakzata, ugyanis eladott labdákkal hozta magát nehéz helyzetbe. Szűk tíz perc után megduplázta előnyét a Qarabag. A játék lüktető maradt, a Ferencváros valamelyest többet támadott, de veszélyesebb a remekül kontrázó azeri gárda volt, amit Wadji keresztlécen csattanó fejese is jelzett.

A hazaiak görcsösen próbálkoztak, de igazán nem tudtak olyan komoly lehetőségeket kialakítani, mint az első félidőben, így esélyük sem volt a kétgólos hátrány ledolgozására, sőt a nagyszerű formában futballozó Wadji a második találatával bő tíz perccel a vége előtt eldöntötte a továbbjutás kérdését. A hajrában a zöld-fehéreknek legalább a becsületgól összejött, nem is érdemtelenül, de erejükből többre már nem futotta.

Minden évben a Bajnokok Ligája-csoportkör elérése a cél, de azt tudni kell, hogy az ellenfélnek is. Ma egy komoly riválissal álltunk szemben, amely támadásban nagyon erős volt. Elméletben készen álltunk, gyakorlatban nem. Rosszul kezdtük a meccset és rosszul is fejeztük be

- értékelt Sztanyiszlav Csercseszov, aki elismerte, hogy

a Qarabag jobb volt és megérdemelten jutott tovább.

Az FTC orosz vezetőedzője az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, hogy nem szedhető külön a védekezés és a támadás a hibák szempontjából, de a sok labdavesztés megpecsételte a csapata sorsát, mert ez teret nyitott az ellenfél támadásainak.

Nehezen nyertük meg a mérkőzést, még ha a számok esetleg mást is sugallnak. Gratulálok és sok sikert kívánok a Ferencvárosnak, mert nagyszerű meccset játszottunk vele

- mondta a Qarabag vezetőedzője, Gurban Gurbanov, aki kiemelte, csapata ma nagy kedvvel és győzni akarással futballozott.

Borítókép: Ferencvárosi játékosok a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencváros - Qarabag visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. augusztus 9-én (MTI/Koszticsák Szilárd)