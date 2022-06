Telegdy Ádám a hetedik, Kovács Benedek Bendegúz a nyolcadik idővel bejutott az elődöntőbe 200 méter háton szerdán a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

Az olimpiai-5. Telegdy könnyed versenyzéssel, 1:57.82 perces idővel csapott célba. A futam után elmondta, nagyon jó formában érzi magát, sikerült kontrollálnia a mezőnyt, az elődöntőben pedig már szeretné megjavítani az ötkarikás játékokon elért egyéni csúcsát (1:56.15), ugyanakkor figyel a riválisokra is.

A világbajnoki újonc Kovács – aki vasárnap 100 méteren a 19. lett – egyéni legjobbjától mindössze 18 századra, 1:57.88 perccel csapott célba. A vegyes zónában elárulta, az elődöntőben mindenképpen szeretné megjavítani eddigi legjobbját, ehhez maximálisan érzi is magában az erőt, mert a felkészülés során elsősorban az állóképességének fejlesztésére fektették a hangsúlyt, ez pedig ki is jött most a medencében.

Békési Eszter elődöntős 200 méter mellen

Békési Eszter bejutott az elődöntőbe 200 méter mellen szerdán a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

A 20 éves magyar versenyző 2:27.95 perces idejével utolsóként, azaz a 16. helyen csúszott be az esti programba.

Békési a futam után elmondta, nem volt benne biztos, hogy bejut az elődöntőbe, tudta, a határon táncol majd, mindenesetre nagyon örül annak, hogy újra úszhat. Este pedig szeretné megjavítani a tokiói olimpián elért 2:26.89 perces idejét.

Döntős a 4x200 méteres magyar női gyorsváltó

A női 4x200 méteres gyorsváltó bejutott a döntőbe szerdán a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon.

A Jakabos Zsuzsanna, Pádár Nikolett, Késely Ajna, Molnár Dóra összeállítású staféta 7:56.52 perces idővel futamában a harmadik, összesítésben az ötödik lett.

Különösképpen a 16 esztendős Pádár tette oda magát, aki a hatodikról a harmadik helyre hozta fel a csapatot úgy, hogy a teljes mezőnyt figyelembe véve a második leggyorsabban teljesítette a távot.

A finálét 19.50-kor rendezik a Duna Arénában.

Borítókép: Kovács Benedek Bendegúz a 100 méteres férfi hátúszás előfutamában a vizes világbajnokságon a budapesti Duna Arénában 2022. június 19-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás