Az esemény zárónapján a versenyzők a partról indulva vágtak neki a 900 méteres pályának, amely során hét bóját kellett S-alakban megkerülniük deszkáikkal, a végén pedig ismét futva érkeztek a célkapuhoz. Délelőtt a férfiak háromszor, a nők kétszer teljesítették a távot, hogy bejussanak a délutáni nyolcas döntőbe.

A női fináléban Slekta a hajrában kihasználta a kínálkozó lehetőséget. Az utolsó fordulónál óriási tülekedés alakult ki, és a mindössze 18 éves magyar versenyző a "surranópályán" megkerülte az egymással foglalkozó élmezőnyt. Az utolsó hosszú egyenesre így már az élen találta magát, és minden erejével csak arra összpontosított, hogy ne érjék utol.

"Nagyon örülök a győzelemnek, nem számítottam erre, és be kell vallanom, hogy szerencse is kellett, mert a hatos bójánál nagyon nagy tülekedés volt" - mondta Slekta, aki a tavalyi, balatonfüredi világbajnokságon a juniorok között szerzett ezüstérmet. Hozzátette: mostani győzelme "jobb érzéseket" kelt benne, mert ezt már a felnőttek között sikerült begyűjtenie.

A technikai számban a német Skadi Langbein ezüstérmes lett, míg a dobogó harmadik fokára állhatott fel az olasz Caterina Stenta, aki pénteken hosszútávon, szombaton sprintben nyert. A döntő másik két magyar versenyzője közül Rasztotzky Eszter negyedik, Pesti Anna Rozália pedig nyolcadik lett.

A férfiaknál Garioud az utolsó napon is megállíthatatlan volt. Az új-kaledóniai sportoló a hosszútáv és a sprint után a technikai számot is magabiztosan nyerte. A dobogóra még az olasz Claudio Nika és az ausztrál Kaelan Lockhart állthatott fel. A döntő egyetlen magyar résztvevőjeként Kövér Márton hatodik helyen zárta a vk-t.

A hatezer euró összdíjazású versenyre 18 országból érkeztek sportolók.

Borítókép: Slekta Réka (MTI/Vasvári Tamás)