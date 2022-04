A szakember erről csütörtökön, az M4 Sport Sporthíradó című műsorában beszélt. Kiemelte: a tavalyi idény a Davis Kupa november végi mérkőzései miatt hosszúra nyúlt, így az alapozó munkát csak december közepén, a megszokott időponthoz képes három héttel később tudták elkezdeni, ami meglátszott Fucsovics év eleji, ausztráliai teljesítményén. A magyar éljátékos idén már négy kontinensen lépett pályára, és Nagy Zoltán szerint három-négy olyan szoros csatát bukott el, amelyben győzelmi lehetősége volt.



Kevésen múlt a siker, talán még ő állt közelebb a győzelemhez. A játéka mindenesetre megvan hozzá. Tanultunk ezekből a meccsekből, szituációkból, amiket aztán átbeszéltük. Marci fogékony ezekre az elemzésekre, bízom benne, hogy ezt kihasználva sikerül javulni és előre lépni

- nyilatkozta.



Fucsovics január közepén az Australian Open már a nyitókörben kiesett. Azt követően Rotterdamban és Dohában negyeddöntős volt, majd Dubajban ismét az első körben búcsúzott, sorrendben az orosz Andrej Rubljov, a georgiai Nikoloz Baszilasvili és a kanadai Denis Shapovalov bizonyult jobbnak nála. Az ausztráliai Davis Kupa-párharcot követően Indian Wellsben már az első fordulóban megállította őt az amerikai MacKenzie McDonald, Miamiban pedig a második körben a spanyol Carlos Alcarazzal szemben maradt alul, aki később meg sem állt a tornagyőzelemig.



A folytatást illetően Nagy Zoltán elmondta: a párizsi Roland Garros előtt Monte-Carlo, Barcelona, München, Madrid és Róma szerepel a versenyprogramban.



"Az idei esztendő legfőbb célja a kiegyensúlyozott teljesítmény, természetesen amellett, hogy fizikailag, mentálisan és egészségileg is minden rendben legyen. Sokat dolgozunk azon, hogy még hatékonyabb legyen a játéka, és érzek is javulást ebben. Célunk még megtartani a világranglistán elfoglalt pozícióját, amelynek feltétele, hogy egy-két tornán nagyon összejöjjenek a dolgai" - közölte.



Március elején a Davis Kupa selejtezőjében a magyar válogatott 3-2-es vereséget szenvedett Sydneyben a házigazda ausztráloktól, a vendégeket Nagy Zoltán irányította, akinek megbízatása kizárólag arra a párharcra szólt. A tréner ezzel kapcsolatban kifejtette: szívesen folytatná a munkát, ami fárasztó volt ugyan, de egyben nagy szakmai kihívást is jelentett számára. Úgy érzi, hogy hatékonyan tudott együtt dolgozni a szakmai stáb többi tagjával, valamint a játékosokkal.



A magyarok legközelebb szeptemberben, Ukrajna vendégeként lépnek pályára a Davis Kupában, az osztályozó tétje a világcsoportban maradás lesz. Az edző úgy tudja, hogy a magyar szövetség következő elnökségi ülésén, május elején döntenek a kapitány személyéről, a soron következő ellenfélről így egyelőre csak személyes véleménye lehet.



"Lehetett volna könnyebb, de nehezebb sorolásunk is. Úgy néz ki, semleges helyszínünk lesz, az ukránok a korábbi összecsapásukat Törökországba vitték, ami bevált nekik, így elképzelhető, hogy minket is ott fogadnak, és amennyire ismerem őket, valószínűleg a kemény pályát választják borításnak. A mieink minden felületen megállják a helyüket, bizonyítja ezt a tavalyi évük, amikor sikeresek voltak salakon és kemény pályán is. Jó esélyünk lehet a győzelemre" - mondta.

Forrás: MTI

Borítókép: Fucsovics Márton a spanyol Carlos Alcaraz ellen játszik a miami tenisztorna férfi egyesének második fordulójában 2022. március 26-án