Gálos Roland április 29-én mutatkozik be a profi ökölvívók között. A New School Promotion közösségi oldalának beszámolója szerint a korábbi ifjúsági Európa-bajnok, olimpikon versenyző a moldovai Marius Col ellen lép ringbe Budakalászon a hóvégi gálán, amelyre már jegyek is kaphatók.

A 26 éves öklöző kiemelte, jó mérkőzésre és harcos ellenfélre számít, aki nem adja könnyen magát.

Úgy készülünk, hogy a 6 menet végig megy, de ha lehetőség adódik, akkor természetesen igyekszem idő előtt lezárni a küzdelmet

– szögezte le.

Gálos az 57 kilósok mezőnyében a legjobb 32 között búcsúzott a tokiói olimpián, ezt követően pedig már a belgrádi világbajnokságon és az országos bajnokságon sem lépett kötelek közé. Április elején külön elismerést kapott a sportági szövetségtől az ötkarikás szerepléséért, ekkor úgy fogalmazott: gyerekkori álma az olimpiai bajnoki és a profi világbajnoki cím, mindkettőt szeretné elérni.

Borítókép: MTI / Czeglédi Zsolt