Polgár Judit és a dubaji világkiállítás magyar pavilonja közös akciójaként a világ első interaktív közösségi sakk szimultánját rendezik meg jövő vasárnap.



A sportág nemzetközi szövetsége, a FIDE honlapjának híre szerint a "Polgár Judit vs The World" elnevezésű eseményen minden idők legjobb női sakkozója 11 táblás online szimultánon tíz híres influenszerrel játszik és lesz még egy "világtábla" is. Ez utóbbi keretében virtuálisan milliók ülnek majd asztalhoz és csatáznak - élőben - egyetlen játékos ellen.



A szimultán során Polgár Judit összesen 6 milliós táborral rendelkező influenszerekkel és követőikkel vív meg, akik egyeztetve teszik meg lépéseiket, a "világtáblán" pedig gyakorlatilag az egész világ ellen játszik. A partiba bekapcsolódó valamennyi résztvevő szavazhat a következő lépésről az erre a célra létrehozott platformon. A rendszer a legtöbb játékos által javasolt lépést teszi meg. Igazodva a FIDE "2022 - A nők éve" elnevezésű kezdeményezéséhez, az egyik influenszertáblán női, egy másikon pedig gyermekközösség tagjai mérkőznek meg Judittal.



"Az esemény mérföldkőnek tekinthető a sakk világszintű népszerűsítésében, amely innovatív és vadonatúj formátumának köszönhetően rekordszámú résztvevőnek kínál különleges élményt. Természetesen a végeredmény fontos, de jobban várom az esemény kapcsán azt a mindenhol érzékelhető vibráló feszültséget és izgalmat, amikor a világ kihívja Juditot, a legendás sakk-királynőt" - idézte a honlap Arkagyij Dvorkovicsot, a FIDE elnökét.



Izgatottan várom a kihívást, a befogadó, mindenki számára nyitott társadalmi eseményt, ami megerősíti bennünk: a sakk a virtuális univerzumban is összeköt minket - fűzte hozzá Polgár Judit.



A mérkőzéseket a magyar pavilon dómjában az eseményre épített stúdióban, egyedi digitális sakktáblákon játsszák, Judit innen kommentálja a lépéseket és a stratégiákat, az influenszereket és táborukat is bevonva a beszélgetésbe, a budapesti stúdióból pedig profi kommentátorok és meglepetésvendégek támogatják a show-t.



A világ első interaktív közösségi sakk szimultánját a Twitch főoldalán élőben lehet majd követni.

Forrás: MTI

Borítókép: Polgár Judit olimpiai bajnok, nemzetközi sakknagymester, a rendezvény ötletgazdája a Világsakkfesztivál sajtótájékoztatóján a budapesti T62 Hotelben 2021. szeptember 30-án.