A ZTE több mint tíz éve, 2010. november 6. óta nem tudja hazai pályán legyőzni a zöld-fehéreket, akik ebben az idényben nyolcadik sikerüket aratták vendégként. A zalaiak szeptember óta először veszítettek otthon bajnokit, azóta négy győzelem és egy döntetlen volt a mérlegük.

OTP Bank Liga, 20. forduló: ZTE FC-Ferencvárosi TC 1-3 (1-2)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 5366 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Spoljaric (45.), illetve Zachariassen (1.), R. Mmaee (35.), Botka (49.)

sárga lap: Lesjak (42.), Gergényi (55.), illetve S. Mmaee (89.)

ZTE FC:

Demjén - Lesjak, Serafimov, Kálnoki Kis, Gergényi (Halilovic, 63.) - Sankovic, Bedi - Spoljaric, Tajti, Koszta (Szalay, 70.) - Zimonyi (Grzan, 26.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Wingo, Blazic, S. Mmaee, Botka (Civic, 91.) - Laidouni, Vécsei, Zachariassen (Gavric, 75.) - Zubkov (Loncar, 61.), R. Mmaee (Bassey, 75.), Tokmac

Mindössze 13 másodperc telt el a találkozóból, amikor a Ferencváros megszerezte a vezetést, ez érthetően megzavarta a hazaiakat, akik a mérkőzés elején csak pillanatokra tudták megtartani a labdát. A fővárosi együttes a félidő közepére mezőnyfölényét gólra váltva növelte előnyét és rendkívül magabiztosan futballozott. A Zalaegerszeg ugyanakkor továbbra is vállalta támadó felfogású játékát, és közvetlenül a szünet előtt szépített, újra nyílttá téve az ütközetet.

A Ferencváros a második játékrészt is gyors góllal kezdte, igaz, Botkának ezúttal négy perc "kellett". A biztos előny tudatában a vendégek kissé visszavettek, ez lehetőséget adott a ZTE-nek a kibontakozásra, a hazaiak pedig több veszélyes akciót is vezettek. A hajrában a FTC már csak a három pont megőrzésére törekedett, így elsősorban a védekezésre, valamint egy-egy kontrára rendezkedett be. A zöld-fehérek erejét mutatja, hogy az utolsó öt percben szinte labdába sem értek a hazaiak.

Borítóképünk forrása: Ferencvárosi Torna Club