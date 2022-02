A legendás sportoló búcsúztatóján a ravatalozó előtti nyitott téren, a szertartás előtt egy szál virág elhelyezésével róhatták le kegyeletüket a gyászolók - írja az Origo.

Az olimpiai bajnok tornásztól családja és barátai mellett a teljes sporttársadalom búcsúzik.

Az eseményen az Emmi nevében Szabó Tünde sportért felelős államtitkár mondott beszédet: "Ilyenkor keressük a szavakat, de nem találjuk. Huszonegy év alatt semmit sem halványult az a gyakorlat, amivel Szilas Sydneyben olimpiát nyert. Motivációt jelentett ő az egész sporttársadalomnak, nemcsak a tornászoknak. Sajnos sokkal korábban ment el, mint azt az élet megkívánná, s ezt nem lehet elfogadni, de örökre a bajnokunk marad. Legyen áldott az emléke, sosem feledjük, mindig itt lesz velünk."

Szabó Tünde sportért felelős államtitkárForrás: Csudai Sándor / Origo

Az olimpiai család nevében pedig Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke emlékezett, aki kiemelte: "Nincs magyar, akinek a fejében ne lenne ott Csollány aranygyakorlata Sydney-ből. Az ő halála is rávilágított bennünket arra, hogy nincs az a keménység, az a testi erő, ami le tudná győzni a gyilkos kórt. Nagy küzdő volt, szurkoltunk neki ezúttal is, de sajnos ez is kevés volt. A legnagyobb bajnokok egyike, emléke itt fog velünk élni örökké."

Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnökeForrás: Bors

A Magyar Torna Szövetség elnöke, Magyar Zoltán is búcsúbeszédet tartott: "Nagyon nehéz szembesülnöm azzal, hogy most őt búcsúztatjuk. Biztos voltam benne, hogy legyőzi a koronavírust. És szerintem sokan mások is így gondolták. Igazi öntörvényű őstehetség volt, őserővel, akiről utolsóként gondoltuk, hogy meg tudja ölni a gyilkos kór. Óriási veszteség a halála a magyar sport-, de különösen a tornatársadalomnak, ám ezt talán mondanom sem kell. Hiányozni fog, nagyon."

A szertartáson részt vett Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai-, kétszeres világ-, és kilencszeres Európa-bajnok magyar úszó, Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, Kulcsár Krisztián és Borkai Zsolt, a MOB korábbi elnökei, Berki Krisztián olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok magyar úszó, sportvezető, valamint Csisztu Zsuzsa, az Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöke is. A család nevében Mórádi Zsolt, a család barátja emlékezett.

Egerszegi Krisztina a búcsúztatásonForrás: Nemzeti Sport

Berki Krisztián tornász a megemlékezésenForrás: Csudai Sándor / Origo

Az olimpiai bajnok ezer szállal kötődött szülővárosához, Sopronhoz, és visszavonulása óta is többnyire ott élt, ezért a Hűség városában helyezik majd örök nyugalomra.

Csollány Szilvesztert a Magyar Torna Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkársága, a Magyar Olimpiai Bizottság és Gyomaendrőd Önkormányzata is saját halottjának tekinti.

Borítókép: Origo / Csudai Sándor