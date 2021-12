A kezdés után nagy elánnal estek egymásnak a csapatok, a játékosok a kapukig is eljutottak, az első komolyabb lehetőséget pedig a hazaiak a 10. percben rögtön kihasználták: Zubkov három szép megmozdulás lezárásaként talált be. A gól után sem csökkent az iram, küzdelmes, lüktető volt a játék. Később a fehérváriak előtt is adódtak helyzetek, ám az egyik után kontrát vezető Ferencváros megduplázta a különbséget Mmaee révén.