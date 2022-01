„Remek mérkőzést játszottunk, ami szerintem nemcsak itt az uszodában, hanem a televíziót nézők számára is rendkívül élvezetes lehetett. Két jól vízilabdázó csapat volt ma a vízben, jól kezdtünk és a mérkőzés közepe is rendben volt, akár végig is vihettük volna ezt az egy-két gólos vezetést, de a spanyolok is gyorsan és agresszívan játszottak, nem érdemtelenül szereztek egy pontot” – értékelt a vegyes zónában Märcz Tamás, ugyanakkor kiemelte, hogy néhány játékos több fájó hibát is elkövetett, de összességében tetszett neki a csapat hozzáállása és teljesítménye.