Dokumentumfilm

45 perce

A filmvásznon is legendás – a kormányfő Bölöni Lászlót méltatta

Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája – írta a közösség oldalán Orbán Viktor. A kormányfő a Bölöni Lászlóról készült filmre is felhívta a figyelmet.

MW
Orbán Viktor és Bölöni László

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„A filmvásznon is legendás!” – írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök. 

Bölöni László méltán az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakja, a magyar sporttörténet legendája. Puskás után az egyetlen magyar labdarúgó, aki BEK-trófeát emelhetett a magasba.

– fogalmazott a kormányfő, aki a focilegendáról készült Bölöni – Az erdélyi legenda című dokumentumfilmről azt írta, hogy  

„számunkra nosztalgia és memento, az utókornak pedig betekintés a hőskorba. ”

Ma díszbemutató, november 6-tól pedig mind részesei lehetünk a legenda életének

– hívta fel a figyelemet a miniszterelnök. 

A dokumenumfilm előzetese:

 

