Gyász

1 órája

Elhunyt Kassai Ilona színművész

Kassai Ilona

a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművészt kedden, 98 éves korában érte a halál – tudatta családja szerdán a Facebookon.

MW
Kassai Ilona Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas színésznő a Hogy volt?! című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában

Forrás: MTVA Fotóarchívum

Fotó: Zih Zsolt

Kassai Ilona 1928. július 8-án, Hiller Ilona néven született. Szegeden Lehotay Árpád színiiskolájába járt, ahol Abonyi Tivadar, Hegedűs Tibor és Rajz János volt a mestere. 1949-ben az Állami Bányász Színházba szerződött, 1951 és 1976 között a Faluszínház (a későbbi Déryné Színház) tagja volt. 1976-ban a Budapesti Gyermekszínházhoz (1985-től Arany János Színház) szerződött, majd három évig játszott az 1994-ben megnyílt Ruttkai Éva Színházban.

A színpadon ókori drámák címszerepei mellett kortárs főszerepeket is játszott. Fellépett számos Shakespeare-előadásban, valamint egyebek mellett Schiller: Ármány és szerelem, Katona József: Bánk bán, Szophoklész: Antigoné című darabjában. Számos filmben is szerepelt (Tilos a szerelem, Sikátor, Makra, A néma dosszié, A nyomozó, Argo 2). Mindemellett rendszeresen szinkronizált, az ő hangján szólalt meg a Harry Potter című filmsorozatból Minerva McGalagony professzor.

Művészetének elismeréseként 1961-ben Jászai Mari-díjat, 1963-ban Kossuth-díjat vehetett át.

Kassai Ilona 1998-ban Roger Kahane francia rendező Élek és szeretlek benneteket című filmjében egy nagymamát alakított, s ezért megkapta a Namuri Nemzetközi Frankofón Filmfesztivál különdíját. 1999-ben elnyerte a Washingtoni Zsidó Filmfesztivál közönségdíját.

Vezetéknevét első férjétől, Kassai János operaénekestől való válása után megtartotta.

Kassai Ilona halálhírét fia, Ganxta Zolee zenész (Zana Zoltán) – negyedik férjével, Zana József színésszel közös gyerekük – jelentette be a közösségi oldalán.

Tegnap este drága Édesanyám, Kassai Ilona az angyalok közé került, a Mennyek országába. Egy igazi művész volt, és a legjobb anya. Köszönöm mindenkinek, aki most egy picit megemlékezik róla a szívében

 – búcsúztatta a színművészt fia.

