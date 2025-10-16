Átadták a Magyar Batthyány Alapítvány idei díjait

Az elismeréseket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter képviseletében Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke, valamint Mészáros Artúr, a Fiatalok Batthyány Körének főtitkára adta át az aradi vértanúk és Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzésének napján, utóbbinak a Fiumei úti nemzeti sírkertben álló síremléke előtt.

Díjazók és díjazottak csoportképe a Fiumei úti sírkertben, a Batthyány-mauzóleumnál

Forrás: Magyar Batthyány Alapítvány

A 2019-ben alapított elismeréseket olyan személyek kaphatják meg, akik a nemzetért, közösségért, családokért, a magyar anyaföldért, hitünkért és biztonságunkért példamutató tevékenységet végeznek. Az alapítvány ez évi mottója változatlanul gróf Batthyány Lajos gondolata:

...személyes érdekeit a közjónak alávetni mindenki tartozik...

Az idei év gróf Zichy Antónia-díjának nyertese, Bán Teodóra a Margitszigeti Színház vezetőjeként több évtizeden át dolgozott a hazai kulturális élet gazdagításán, a klasszikus értékek és a műfaji sokszínűség ötvözésével teremtett értéket és közösséget. Lengyel Lajos, a gróf Batthyány Lajos-díj kitüntetettje több mint két évtizede a fogyatékossággal élő emberek érdekében végzett munkájával vált meghatározó közéleti személyiséggé, kiállva a társadalmi integráció és esélyegyenlőség mellett.