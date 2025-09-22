szeptember 22., hétfő

Ákos eddig nem engedett kamerát a privát szférájába

Megérkezett az első előzetes az EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című dokumentumfilmhez, amely Kovács Ákos énekes, zeneszerző életét és pályafutását mutatja be. A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült film célja, hogy az embert, a művészt és az alkotót is megmutassa a közönségnek. A dokumentumfilm részben fikciós elemekkel dolgozik a fiatal alkotói évek és a rendszerváltás korszakát is felidézve, de a fókuszban Ákos szólókarrierje áll. A filmről Kriskó László rendező mesélt a SVENK mozimagazinnak. A műsorban szó volt Nemes Jeles László Árva című filmjéről is, ami Magyarország hivatalos nevezése a 98. Oscar-díjra, és arról is, hogy aki nem jutott el a Budapesti Klasszikus Film Maraton programjaira, a FILMIO-n, a magyar filmek streaming platformján élheti át a klasszikus filmek varázsát 25 ingyenesen elérhető alkotással. A Svenk mozimagazint vasárnap 7:30-kor láthatták a Hír Tv-n.

MW
Az Ákosról készült portréfilm látványvilága és különlegessége miatt is moziba való – mondta el a SVENK stábjának a film rendezője.

Forrás: Fotó: © Ember maradj. Az Ákos-sztori. Eddig. hivatalos Facebook-oldala

Kriskó László szerint a film nemcsak Ákos-rajongóknak készült, hanem a széles közönségnek. „Ákos egy érték, a magyar művészeti életnek ő egy értéke. Akár szeretjük, akár nem, érdemes megnézni ezt a filmet, mert egy nagyon mély és nagyon érdekes Ákos képet fognak látni” – mondta a rendező.

Hozzátette, hogy egészen mély és fantasztikus pillanatokat élhetünk át Ákossal, aki minden korábbinál jobban megnyílik a filmben. Ez Ákosra a nyilvánosságban eddig nem volt jellemző, korábban egy bizonyos ponton túl nem engedte a kamerát a privát szférájába. „Ehhez képest itt egészen szép történeteket mesélünk el az ő életéből” – avatta be a SVENK-et a rendező a film kulisszatitkaiba.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilm a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, a személyes küzdelmek és örömök ritkán látható világába. Megszólalnak benne zenésztársak, barátok, családtagok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő. Az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak.

A filmet október 16-án mutatják be a hazai mozik.

A SVENK mozimagazin Ákos-riportja itt tekinthető meg: 

 

