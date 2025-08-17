augusztus 17., vasárnap

1 órája

Filmvetítések is várják a gyerekeket a Városligetben

Filmvetítések, interaktív meseelőadások, koncertek és kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket a budapesti Városligetben augusztus 19-én és 20-án; a programok egyik vendége Bodrogi Gyula színművész lesz - tájékoztattak a szervezők.

MW
Érdeklődők a Szent István-napi programsorozathoz kapcsolódó Varázsliget rendezvényen a Városligetben 2024. augusztus 19-én

Forrás: MTI

Fotó: Kocsis Zoltán

A Varázsliget színpadán fellép többek között az Egyszervolt Mesezenekar és a Tintaló Társulat, filmvetítésen lesz látható az Ágacska, a Mézga család, valamint Süsü, a sárkány kalandjai.

Bodrogi Gyula nemcsak Süsü hangjaként, hanem egy exkluzív beszélgetés vendégeként is várja a közönséget a Süsü világa című programban.

A Vajdahunyad vára előtti téren egyebek mellett herceg- és hercegnőképző programok, gőzhajtású triciklis artistamutatványok, rabló-pandúr játék, kovácsműhely és vívásbemutató szórakoztatja a gyerekeket.

A Magyar Honvédség is készül programokkal: a családok megtekinthetik a katonaság által használt harckocsikat és egy Gripen vadászgép makettjét is - olvasható a közleményben.

A Magyar Honvédség is készül programokkal
Fotó: Kocsis Zoltán / Forrás: MTI

A Varázsliget programjait mindkét napon 10 és 18 óra között tartják, a részvétel ingyenes.

A Szent István-nap programjai, valamint az előadókkal és a műsorokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

