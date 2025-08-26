augusztus 26., kedd

Nemzetközi elismerés

Újabb Red Dot-díjat kapott a 360 Design Budapest kiállítás

Korábbi nemzetközi elismerései mellé újabb Red Dot-díjat kapott a 360 Design Budapest kiállítás, amelynek ezúttal a kommunikációs és márkaélmény-koncepciója érdemelte ki az egyik legtekintélyesebb dizájnverseny rangos elismerését – tájékoztatta Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) az MTI-t hétfőn.

Újabb Red Dot-díjat kapott a 360 Design Budapest kiállítás

Jakab Zsófia, a Nemzetgazdasági Minisztérium kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztosa és a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója megnyitó beszédet mond a Budapest Design Week központi tárlata, a 360 Design Budapest kiállítás megnyitóján a Nyugati pályaudvar egykori várótermében 2024. október 15-én

Forrás: MTI

Fotó: Kovács Attila

A dizájnszcéna egyik legismertebb globális versenyén, a nemzetközi szakértői zsűri döntése alapján az MDDÜ által 2024-ben szervezett kiállítás nyerte el a 2025. évi Red Dot Awardot a Brands & Communication Design kategóriában – olvasható az MDDÜ közleményében.

360 Design Budapest
Érdeklődő a Budapest Design Week központi tárlata, a 360 Design Budapest kiállításon a megnyitó napján a Nyugati pályaudvar egykori várótermében 2024. október 15-én
Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

A 360 Design Budapest kiállítás tavaly októberben a Nyugati pályaudvar egykori várótermében valósult meg a Budapest Design Week központi programjaként.

A tárlat széles hazai és nemzetközi válogatás mellett közel 300 tárgyat vonultatott fel, bemutatva a régiós és hazai dizájn legjavát.

A tárlaton a látogatók

  • neves alkotók munkáit,
  • ismert dizájnmárkák termékeit
  • és feltörekvő fiatal tervezők
  • és művészek dizájntárgyait

ismerhették meg – írták.

Az MDDÜ közleményében emlékeztettek arra, hogy a rangos nemzetközi elismerést 2021-ben is elnyerte a 360 Design Budapest. A zsűri akkor a „phygital (fizikai és digitális)” kiállításkoncepció kreativitását, megvalósítását és kommunikációját értékelte a legmagasabb szinten. A 360 Design Budapest 2021-ben a magyar kiállítástörténetben elsőként nyerte el ezt a rangos nemzetközi díjat – mutatnak rá a közleményben.

A tájékoztató idézi Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezérigazgatóját, aki hangsúlyozta, hogy az újabb Red Dot-díj a szakmai elismerés mellett megerősíti azt a tényt is, hogy a 360 Design Budapest a Budapest Design Week zászlóshajó eseményeként a közép-európai dizájn élvonalát képviseli.

Küldetésünk, hogy növeljük a hazai és regionális alkotók láthatóságát, elősegítsük a magyar tervezők nemzetközi piacra lépését, és teret adjunk a fenntartható, innovatív designirányoknak. Ezen az úton következetesen haladunk, és továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy támogassuk a magyarországi kreatív szcénát a nemzetközi élmezőnyben

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

 

