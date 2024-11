KOS

Az energia és lelkesedés, amellyel te bele tudod magadat vetni a dolgokba, szinte minden esetben garancia arra, hogy a dolgok végül jól sülnek el – így van ez a mai napon is. Ezt most megkoronázza a Bika telihold, ami nemcsak feszültséget hoz, hanem áttörést is valamiben.