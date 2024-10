A közlemény szerint az NFI új kezdeményezéseként Hollywoodban megrendezett Made in Hungary fesztiválon és szakmai fórumon Káel Csaba kiemelte, hogy az elmúlt években több élvonalbeli, Oscar-díjakkal is jutalmazott alkotáshoz járultak hozzá világhírű tehetségükkel magyar filmes szakemberek és viszik a magyar filmipar jóhírét a világban.

Őket, filmiparunk nemzetközi partnereit, a 20 éve sikeresen működő filmszakmai adókedvezményt ünnepeljük és azt, hogy az Európai Bizottság jóváhagyását követően újabb hat évre, 2030 végéig biztosított a magyar filmtámogatási rendszer, amely dinamikusan fejlődő, nemzetgazdasági szinten is jelentős bevételt hozó filmiparunk alapja

– idézték a kormánybiztost.

Felidézték, hogy a Nemzeti Filmintézet a régiónkban elsőként, 2004-ben bevezetett filmes adókedvezmény évfordulóját ünnepelve indította el a Made in Hungary című rendezvénysorozatot, amelynek első állomása Londonban volt, és amelynek részeként október 25-től rendeztek filmfesztivált és szakmai fórumot Los Angeles.

Számos Oscar-díjas alkotás született Magyarországon

A fesztivál versenyen kívüli nyitófilmje a Most vagy soha! című alkotás volt, amelynek vetítésén a női főszereplő, Mosolygó Sára is részt vett. A rendezvény keretében hét magyar alkotást mutattak be a Los Angeles-i közönségnek. A fesztivál díjait vasárnap adták át, a Made in Hungary záróeseményét pedig hétfőn este az amerikai filmgyártás élvonalbeli szereplőinek részvételével rendezték meg a Melrose Rooftop Theaterben – írták.

A közlemény szerint a legjobb színésznőnek járó díjat Törőcsik Franciska kapta a Cicaverzum című filmben nyújtott alakításáért, a legjobb színész pedig Szacsvay László lett a Valami madarak című filmben nyújtott teljesítményéért. A legjobb film díját a Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta rendezésében, magyar–szlovák koprodukcióban készült Műanyag égbolt nyerte el.