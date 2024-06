A film sikere elvitathatatlan, hiszen a Kincsem óta nem született Magyarországon olyan kosztümös film, amit a közönség ennyire szeretett és nem utolsósorban egy igazi filmes mester csinált.

Los Angelest is meghódította

A Semmelweis című 127 perces hosszúságú magyar életrajzi drámát tavaly mutatták be először. A premier a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon volt, ahol rögtön díjeső zúdult az alkotásra. Koltai Lajosnak az anyák megmentőjéről készült rendezése a legjobb film, Vecsei H. Miklós a legjobb színész, Nagy Katica a legjobb színésznő díját nyerte el a filmben nyújtott alakításáért.

Miskolcon nem versenyezhet

Madaras Péter, a CineFest programigazgatóját kérdeztük arról, hogy mit gondol erről a sikerről.

A programigazgató rögtön tisztázta, hogy ő elsősorban fesztiválszervező és nem filmkritikus, ezért ebből a szempontból tudja értékelni a jelenséget. Arra is kitért, hogy ha esetleg valaki várná, az idén húszéves miskolci filmfesztiválon nem lesz jelen az alkotás és nem is versenyezhet, ugyanis tudni kell, hogy ide csak olyan filmek jöhetnek, amelyek még nem lettek bemutatva, tehát a premierje városunkban van.

A Semmelweis tavalyi film, a tengerentúlon a Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál nyitó alkotása volt hatalmas sikerrel és azóta folyamatosan játszották a hazai mozik és megtekinthető a Netflix csatornán is. A Cine – Mis Nonprofit Kft. adatai alapján is arról lehet beszámolni, hogy a filmnek rendkívüli nézettsége volt a miskolci mozikban is. A programigazgató véleménye, hogy a film érdekli az embereket, nagyon jó a híre. Ezt abból is lehetett látni, hogy még akkor is beültek a miskolci moziba megnézni szép számmal, amikor a streaming szolgáltatón is elérhető volt.

Filmfesztiválok között is van különbség

A filmfesztivál igazgatója azt is elmondta, hogy a Magyar Mozgófilm Fesztiválon nincs ilyen megkötés, hiszen ez egy magyar film seregszemle, ahol a már bemutatott alkotások is versenyezhetnek. Tulajdonképpen tehát ezen a Moz.Go eseményen az aktuális év magyar filmtermését díjazzák.