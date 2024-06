Porga Gyula (Fidesz-KDNP) Veszprém polgármestere három szakaszra osztotta a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó rendezvényeket. A felvezető években több rendezvényt is indítottak - ilyen volt a mozgókép fesztivál elődje, a filmpiknik is - majd 2023 az ünnepről szólt, most pedig azért dolgoznak, hogy tovább tudják vinni az olyan jól bevált programelemeket, mint a MOZ.GO.

A megnyitó előtti pohárköszöntőjében Csáky Attila fesztiváligazgató örömét fejezte ki, hogy van egy hely, ahol lehet beszélgetni a magyar filmekről, beszélgetni arról, hogy ki mit csinált az elmúlt évben, és arról, hogy hol tart a magyar film.

A megnyitót követően a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjáték premier előtti gálavetítését tartották a veszprémi História Kertben, amelyen az alkotók és a szereplők közül is többen megjelentek.

A szerdán kezdődött Magyar Mozgókép Fesztivál, a MOZ.GO programjain szombatig mintegy száz magyar filmet mutatnak be Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, összesen tizenkét helyszínen.

A fesztivál a Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében, a Magyar Filmakadémia védnökségével valósul meg.