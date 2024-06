Augusztus 27-ig hetente két alkalommal lehet részt venni a játékos oktatáson

Fotó: Mohai Balázs / Forrás: Liget Budapest

A sajtóanyag szerint a KRESZ-parkban a múzeummal és a Bikeride Sportegyesülettel együttműködve a szakemberek rendszeresen ingyenes foglalkozásokon fogják segíteni a gyerekeket közlekedési szokásaik biztonságossá tételében.

A szakemberek a közlekedés alapismereteitől a biztonságos kerékpározás alapjaiig sok mindent megtanítanak a gyerekeknek, akik nemcsak elméleti ismereteket kapnak, hanem a leggyakoribb közlekedési szituációkat be is gyakorolják. Azt is megtanulhatják, hogyan tudják kerékpárjukat rendszeres karbantartással biztonságos állapotban használni.

A KRESZ-parkban múzeumpedagógusok vezetésével három tematikus workshop várja a gyerekeket kéthetenként kedden. Augusztus közepéig szombatonként a KRESZ-parkban a 60 perces KRESZ-suli-foglalkozások keretében a Bikeride Sportegyesület edzői, sportolói várják a gyerekeket.

A programokról további információ a Liget Budapest honlapján érhető el.

A megújult KRESZ-parkról készült videó itt tekinthető meg: