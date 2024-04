Csupán 18 éves volt, amikor az Atlantic Recordsszal öt album megjelentésére szóló szerződést írt alá. A kiadó gondozásában jelent meg These Streets című debütáló albuma 2006-ban, azóta Nutini sikeresen bebetonozta magát a köztudatba mint generációja egyik legtehetségesebb zenésze, akit energikus élő előadásairól és sokszínűségéről ismernek.

2022-ben jelent meg Nutini negyedik lemeze, a Last Night in the Bittersweet az Egyesült Királyság albumlistájának első helyén nyitott, és az énekes-dalszerző harmadik egymást követő listavezető albuma lett.

A korongon olyan dalok szerepelnek, mint a Through the Echoes, a Lose It vagy a Petfrified in Love.

A sztárénekes már többször fellépett Magyarországon, 2012-ben a Sziget fesztiválon, tavaly nyáron pedig a veszprémi Gyárkert KultúrParkban adott koncertet.