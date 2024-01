Másfél évtizede merült fel először a furmint szőlőfajtát népszerűsítő programsorozat, a Furmint Február gondolata. Ennek keretében februárban szerte az országban – sőt a határokon túl is – borkereskedők, borbárok, éttermek állítják a középpontba a furmintot, egyre több rendezvényen – emlékeztettek a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben.

Kiemelték, az egész hónapon át tartó rendezvénysorozat csúcspontja idén is a Furmint Február Nagy Kóstoló, amelyet a tradíciókhoz híven a hónap első csütörtökén rendeznek meg. Idén a kóstoló február 1-jére, a nemzetközi furmint napra esik.

A 14. Furmint Február Nagy Kóstolóra a borászatok túlnyomó része ezúttal is a Tokaji borvidékről érkezik, de a Somlói borvidéket és a Balaton-felvidéket is minden évben szép számmal képviselik termelők. Ezenfelül kóstolhatók lesznek többek között mátrai, soproni, pannonhalmi, sőt külföldi furmintok is.