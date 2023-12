A nemzetközi szakmai figyelem már kezdetek óta ráirányult a Liget Budapest Projektre, mely léptékében és összetettségében Európa ma legnagyobb kulturális beruházása. A Magyar Zene Háza 2019-ben nyerte el "A legjobb nemzetközi középület" elismerést az International Property Awards-on (IPA), 2021-ben pedig a Music Cities Awardson választották a világ legjobb zenei témájú ingatlanfejlesztésnek. 2018-ban az új Néprajzi Múzeum szintén a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World's Best Architecture különdíjat is megkapta. 2021-ben pedig az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) "Európa legjobb középület fejlesztése" díjat nyerte el az International Property Awardson, ezzel a Liget Budapest Projekt a legtöbbet díjazott fejlesztéssé vált a díj (IPA) történetében, ugyanis ez az első olyan kulturális városfejlesztés, amelynek elemei három rangos díjat is elnyertek. 2017-ben Cannes-ban, a világ legjelentősebb ingatlanszakmai rendezvényén, a MIPIM-en a Liget Budapest Projekt a legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett. 2021 nyarán pedig a Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb léptékű, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult felújítása nyerte el az Europa Nostra Díjat, mely az Európai Unió legrangosabb örökségvédelmi elismerése. 2022 a Magyar Zene Háza elisméreseiről szólt, a MIPIM Awards fődíjának elhódításával a hazai ingatlanfejlesztés egyik legnagyobb nemzetközi sikerét érte el, s Magyarország legtöbb elismeréssel rendelkező épületévé vált. Elnyerte a German Design Council Iconic Awardot, az Architecture Masterpize Architectural Design of the Year elismerését, felkerült a patinás Architectural Digest Magazine 2023 legnagyobb hatású nemzetközi attrakcióit gyűjtő listájára, a világ egyik legismertebb lapja, a Time Magazine pedig a Néprajzi Múzeummal egyetemben beválogatta a World's Greatest Places nevű gyűjtésébe, ami sokmillió olvasójának utazási döntéseit határozza meg. 2023-ban az első turisztikai tematikájú díját is elnyerte a Liget Budapest Projekt, melyet az International Travel Awards megmérettetésén a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választották - írták.

A díjátadó vidóját itt tekintheti meg: