Az Európai Kerti Vasutak Találkozója most új köntösben varázsol igazi családi szórakozást a szeptember 23–24-i hétvégén színes programokkal, koncertekkel kicsiknek és nagyoknak egyaránt

– közölték a szervezők.

A rendezvény igazi csemegének számít a vasút rajongói között, hiszen a kontinens különböző országaiból érkeznek Budapestre kerti vasutak. Vasúttörténeti Park Facebook-oldalán már beharangozták a ljubljanai Zelezna Cesta Vasútrajongók Társasága által üzemeltetett kicsiny dízelmozdony és a JZ 97-025 pályaszámú 200 kilogrammos gőzmozdony érkezését.

A kerti vasutazás mellett hazai és külföldi modellvasutak és terepasztalok láthatók az Orient-csarnokban, utazhatnak a vendégek a hatalmas 411-es Truman gőzmozdonyon, fordítókorongozásra és motoros hajtányozásra is lesz lehetőségük. Az Északerdő Zrt. közreműködésével mindkét napon kisvonat-szimulátorral is találkozhatnak az érdeklődők. A Kandó-kiállítást is meg lehet tekinteni, ahol 10 és 16 óra között kétóránként tárlatvezetést tart Bíró Norbert vasúti muzeológus.

Megújult programmal várja idén is látogatóit a LokoPiknik és Kerti Vasutak Találkozója

Forrás: Vasúttörténeti Park

Szombaton a Közlekedési Múzeum közreműködésével, a Dobd fel a bringád! nevű program keretében a családok érdekes információkat kaphatnak a kerékpárok szereléséről, működéséről, és játékos alkotás formájában készíthetnek egyedi láthatósági matricát vagy akár kerékpárdíszeket is.

A Vasúttörténeti Parkban a Kispöfögők mesekönyvsorozat képviselői is jelen lesznek, akik színezőkkel, foglalkoztatókkal, kirakósokkal, ügyességi játékokkal készülnek.