Meghosszabbított határidővel, április 30-ig lehet jelentkezni a 2022-es Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj pályázatra.



A legalább 900 ezer forint értékű ösztöndíjra azok a szakirányú diplomával (BA, BSc, MA, MSc) rendelkező designerek jelentkezhetnek, akik még nem töltötték be 35. életévüket - olvasható a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.



A 34 éve alapított Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal formatervezők szakmai fejlődését, piacra lépését, elhelyezkedését vagy akár saját márkájuk megalapítását - ezzel is hozzájárulva a magyar tárgy- és környezetkultúra fejlesztéséhez, a hazai gazdaság versenyképességének növeléséhez.



A féléves program szakmai támogatást, mentorációt, vállalati együttműködést, védett környezetű piaci tapasztalatot nyújt a pályakezdőknek. Az ösztöndíjprogramban az ösztöndíjasok ingyenes iparjogvédelmi és szerzői jogi továbbképzésben is részesülnek.



A korábbi években is számtalan izgalmas projekt született az ösztöndíjprogram támogatásával. A program keretében tervezte meg Fogarasi Demeter a fenntarthatóságot és a sorozatgyártást egyaránt szem előtt tartó biokompozit bútorait. Szintén ösztöndíjat nyert 2019-ben Szalai Veronika, a Kubus 2.0 konstrukciós játék megálmodója. Ma már mind a két tárgy oltalomszerzés alatt áll.



Az idén is lehetőség nyílik arra, hogy az önálló tervezői vagy kutatási projekt mellett a jelentkezők gyártói együttműködésben kiírt témákban is pályázzanak. A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által kiírt témában olyan, a lakókörnyezetbe illő egyedi lakberendezési dísztárgyak tervezése a feladat, amelyek a hagyományos herendi jegyeket magukon hordozva, megjelenésükben megfelelnek a mai kor elvárásainak és ízlésvilágának.



Szakmai partnerként a Maform design stúdió is csatlakozik a programhoz, így az általuk megadott két feladatból is lehet választani. A "távmunka" témakörében arra keresik a választ, hogy milyen hatása lehet hosszú távon a kényszerű, otthon végzett munkának a társadalmunkra, tárgykultúránkra és szokásainkra. A másik feladatkiírásuk, a "blockchain a mindennapokban" a kriptovalutákat és blokklánctechnológiát járja körül, ugyanakkor itt is elvárás, hogy a megtervezett tárgynak vagy szolgáltatásnak valós igényhez vagy szükséglethez kapcsolódó problémára kell választ adnia.



A pályázatokat neves szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagja Harmati Hedvig textiltervező, az ösztöndíjbizottság elnöke, Rejka Erika keramikusművész, Csordás Zoltán tervezőgrafikus, Hosszú Gergely designer, Kele Ildikó kötöttanyag- és öltözéktervező, Mascher Róbert formatervező, Somogyi Krisztina építettkörnyezet-kutató és Wilheim Gábor, a Fabunio elnöke.



Az ösztöndíjprogram meghirdetéséről és lebonyolításáról a Magyar Formatervezési Tanács Irodája gondoskodik, finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt..



Az ösztöndíj pályázat részletes kiírása a https://www.sztnh.gov.hu/hu/testuletek/mft/nemzeti-dijak-osztondijak/moholy-nagy-laszlo-formatervezesi-osztondij linken érhető el. A pályázatokat április 30-ig várja a Magyar Formatervezési Tanács Irodája, elektronikus úton a [email protected] e-mail címen.

