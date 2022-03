A fesztivál műfaji gazdagsága is visszatér, a néptánctól a kortárs balettig, a független színházi kamaradarabtól a sztárokat felvonultató krimivígjátékig, a népzenétől az operán keresztül a világslágerekig terjed az ezerszínű kulturális paletta, olyan előadásokkal is, amelyek csak itt láthatóak, de gyerekprogramok, tárlatvezetések, beszélgetések is színesítik a programot

– mondta el a teátrum vezetője.



Az idei rendezvény egyik legfontosabb különlegessége azonban az összefogás ereje

– emelte ki Lőrinczy György –, hiszen az alapvetően nyári szabadtéri színházi előadásokat szervező teátrum anyagi erőforrások híján a városban nagy számban megtalálható kulturális intézmények együttműködésére és a különböző előadóművészeti szervezetek támogatott előadásaira számíthatott.



Ezért is van olyan nagy szüksége a közönség jelenlétére és támogatására a tavaszi fesztiválnak és az ott fellépő művészeknek. Ugyanakkor fontos jellemzője a rendezvénynek az is, hogy a produkciók egy része térítésmentesen, csupán regisztrációval tekinthető meg, illetve nagyon kedvezményes áron – fűzte hozzá az ügyvezető.



A részletekről szólva Lőrinczy György elmondta, a színházi előadások között található a Tüskevár színpadra varázsolt, modernizált változata a Fórum Színház előadásában; A hűtlenség ára című krimi-vígjáték Pikali Gerdával, Nagy Sándorral és Németh Kristóffal; a L’art pour l’art Trió Csirkebefőtt című előadása, a Spinoza Színház Herzl című darabja Makranczi Zalánnal, Gyabronka Józseffel és Hajdú Lászlóval. A színházi előadások között különleges helyet foglal el a PanoDráma előadása, a Kár, hogy rák, amelyben a Szentendrei Teátrum koprodukciós partner – mondta el Lőrinczy György.



A zenei kínálatban található László Boldizsár és Nánási Helga estje Opera-szerelem címmel, Kollár-Klemencz László, Farkas Róbert és Dargay Marcell lírai dalestje Zabolátlan lovaim címmel. A Kubinyi Júlia Autentico formáció népzenei koncertje mellett olyan sajátos és egyedi produkcióval is találkozhat a közönség, mint a Dalok a bolhapiacról. A műfaji skatulyákba nem besorolható előadás az Aranyakkord, a Győri Balett és a Karzat Színház közös produkciója, a Quimby együttes frontemberével, Kiss Tibivel a színpadon – hívta fel a figyelmet Lőrinczy György.



A táncszínházi kínálatban a Duna Művészegyüttes nagy sikerű Magyar Táncképek című előadása mellett kortárs táncelőadással is találkozhat a közönség Táncnovellák címmel.



A gyerekeket a KL Színház és a Magamura Alkotóműhely marionettjátéka várja, amelyben Jancsi és Juliska történetét gondolták újra, „álomba csomagolva”.



A produkcióknak a városháza, a könyvtár, a Dunaparti Művelődési Ház, a MANK Galéria, a P’Art Mozi és a szentendrei Szamos Marcipán Cukrászda ad otthont.



A fesztivál pénteken a KV Társulat és a Trafó közös előadásával, a Médeiával nyit, valamint Bársony Bálint és a Magyar Rhapsody Projekt koncertjével, ahol a sztárvendég Molnár Levente lesz. A programokról a https://szentendreiteatrum.hu oldalon lehet részletesen tájékozódni.

Borítókép: Duna Művészegyüttes