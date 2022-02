A három napon át tartó divatbemutatókat a vírushelyzet miatt csökkentett létszámmal tartották meg, amelyeken keresztül 2500 vendég, köztük nagykereskedők, hazai és nemzetközi újságírók, valamint véleményvezérek ismerhették meg a 2022/23-as őszi-téli darabokat a főváros ikonikus helyszínein. Ezentúl az online sugárzásnak köszönhetően volt olyan show, amelyet több mint 150 000 néző követett a közösségi média csatornákon keresztül élőben – tudatta szerkesztőségünkkel a Magyar Divat & Design Ügynökség.

A Magyar Divat & Design Ügynökség által kilencedik alkalommal megvalósított Budapest Central European Fashion Week egy teljes héten át várta a divat iránt érdeklődő közönséget január 31. és február 6. között. A rendezvény igazi divatvárossá változtatta Budapestet, aminek köszönhetően egymást érték az izgalmas tematikus programok. A divatbemutatók már pénteken elkezdődtek a Királyi Lovarda épületében, majd szombaton és vasárnap a Szépművészeti Múzeumban ismerhették meg a nagykereskedők, az újságírók, valamint a divatipari szakemberek a kortárs divatmárkák 2022/23-as őszi-téli darabjait.

Rengeteg visszajelzést kaptunk, miszerint sikerült az idei BCEFW-t egy új, magasabb szintre emelni mind a rendezvényszervezés, mind az értékesítésösztönzés terén. Emellett sikerült a külföldi vendégeink számára Budapest páratlan szépségét is megmutatnunk, hiszen fővárosunk emblematikus helyszíneire kalauzoltuk őket. Úgy gondolom az ilyen rendezvények kiváló lehetőséget adnak a divat és a turizmus meglévő kapcsolódásainak tudatos kiaknázására, illetve a magyar turisztikai vonzerő fejlesztésére– emelte ki Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója.

ViktoriaVarga catwalk show a Budapest Central European Fashion Week-en Forrás: Holecz Endre

„Az idei BCEFW Pre-Fall Collection számos korábbi célkitűzésünkhöz járult hozzá, így régi vágyunk teljesült a mostani divathéttel. Közel egy hónappal korábbra hoztuk az eseményt, mely hatalmas kihívást jelentett a tervezőink számára, hogy időben elkészüljenek az új kollekciókkal, viszont nagyon büszkék vagyunk rá, hogy sikerrel vették az akadályt. A nemzetközi nagy divathetek előtt megtartott bemutatók elérték a céljukat: a nemzetközi viszonteladók és forgalmazók – akik többek között Olaszországból és Oroszországból érkeztek, hogy megnézzék a show-kat – még a teljes beszerzési keretük felett rendelkezve adhatták le rendeléseiket a magyar kollekciókra. Ez hatalmas versenyelőny a márkáknak, amely teljesen új gondolkodásmódot kívánt meg tőlük” – tette hozzá Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgató-helyettese.

Az Ügynökség idén számos lehetőséget biztosított a tervezőknek, így a ruhamárkák mellett különféle kiegészítőket és ékszereket tervező brandek is bemutathatták alkotásaikat. A Fashion Street-en található Deák Palotában kiemelt kísérőprogramként öt, míg – a bemutatók helyszíneként is ismert – Szépművészeti Múzeumban hét hazai márka kiállítása volt megtekinthető.

A 21 – köztük 19 magyar és 2 lengyel – divatbemutatót élőben 2500 látogató követte, köztük a nemzetközi sajtó neves képviselői közül az olasz, ukrán és lengyel Vogue, valamint a lengyel és szerb ELLE munkatársai, illetve olyan híres véleményvezérek, mint Doina Ciobanu vagy Richard Biedul. Számos viszonteladó nézte a helyszínen a bemutatókat Oroszországtól Olaszországig, akikkel a tervezők a kollekciók bemutatása után személyesen is egyeztethettek és a megrendelésekről tárgyalhattak.

A side eventek eközben a fővárost töltötték meg a divatprogramokkal: kerekasztal-beszélgetések, showroom látogatások, workshopok és egyéb izgalmas események sora várta az érdeklődőket. A bemutatók iránt nemcsak a szakemberek érdeklődtek, hanem a divatrajongók a kísérőrendezvények mellett a catwalk show-kat is szívesen látogatták. A jegyértékesítésből befolyt közel egymillió forintot az Ügynökség idén is az Ökumenikus Segélyszervezet számára ajánlotta fel. Az MDDÜ emellett törekedett arra is, hogy a jövő divatipari reménységei, vagyis a szakoktatásban és felsőoktatásban résztvevő diákok, hallgatók is részei legyenek az eseménynek. Összesen közel 100 tanuló és tanár érkezett a különböző intézményekből, akik első kézből szerezhettek szakmai élményeket. A BCEFW iránti érdeklődés az online térben is megmutatkozott, ahol a legújabb trendek iránt érdeklődők a BCEFW hivatalos Facebook oldalán, illetve TikTok csatornáján követhették az eseményeket. A catwalk show-król, illetve az esemény izgalmas pillanatairól készült felvételek hatalmas sikert arattak: a legtöbb bemutató nézettsége 100 ezer fölötti volt, egyes show-kat pedig 150 ezren néztek élőben a TikTok felületén.

A nézősorok mellett a kifutókon is sorra jelentek meg a nagy nevek: a show-k keretében láthatta a közönség a korábban komoly modellkarriert felépítő Epres Pannit, illetve olyan magyar hírességeket, mint Verrasztó Evelyn úszónőt ésWolf Kati énekesnőt. A szervezők emellett kiemelt figyelmet fordítottak a diverzivitásra és a pozitív testkép hangsúlyozására is. Az idei bemutatók további különlegességet is tartogattak, több márka számára jelentett jubileumi megjelenést a BCEFW. Volt olyan márka, aki tizedik, míg más a huszonötödik évfordulóját ünnepelte az eseményen.

Az Ügynökség az új technológiai megoldásokat a BCEFW-vel kapcsolatban már második alkalommal aknázta ki, hiszen a Metaverzum digitális világában egy virtuálisan felépített üzlettel kínált vásárlási élményt az érdeklődők számára. A magyar kortárs darabok itt egy kattintással közvetlenül elérhetővé és megvásárolhatóvá váltak a Budapest Select Concept Store oldalán.

NoraSarman catwalk show a Budapest Central European Fashion Week-en Forrás: Holecz Endre

A Magyar Divat & Design Ügynökségről

A Magyar Divat & Design Ügynökség azzal a céllal alakult meg 2018-ban, hogy előre meghatározott stratégiai pillérek mentén – szakmai koordináció, hazai termékek elérhetőségének és kereskedelmi lehetőségeinek javítása, oktatásfejlesztés, valamint gyártásfejlesztés – hatékony és strukturált támogatást nyújtson a divat és a design ágazat minden szereplője számára. A célkitűzések megvalósításának érdekében olyan hazai rendezvényeket valósítanak meg évről-évre, mint a régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week vagy a nemzetközi díjakat nyert 360 Design Budapest kiállítás. Emellett olyan külföldi szakmai rendezvényeken biztosítanak megjelenési és bemutatkozási lehetőséget a magyar alkotók számára, mint a Milano Fashion Week vagy a Maison&Objet designvásár. Kiemelt feladataik közé tartozik a szakmai szervezetekkel való stratégiai együttműködés, az export növelése, továbbá mentorprogramjaik megvalósításával a hazai márkák szakmai fejlődésének támogatása.

Budapest Central European Fashion Week

A Magyar Divat & Design Ügynökség 2018-as megalakulása óta rendezi meg évente két alkalommal a közép-európai régió központi divateseményének számító Budapest Central European Fashion Week-et. Az esemény évek óta a nagyközönség, a buyerek, a tervezők, az influencerek, valamint a hazai és nemzetközi média találkozásának elsőszámú állomását jelenti a térségben. A hazai divat- és designipari rendezvények hozzájárulnak Magyarország turisztikai vonzerejének és a nemzetgazdaság növekedéséhez, láthatóságot biztosítanak a magyar márkáknak, továbbá nemzetközi megrendeléseket eredményezhetnek. Az Ügynökség kiemelt célja, hogy bekapcsolja a hazai divat- és designipart a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, hosszabb távon pedig régiós központtá alakítsa Budapestet, ezen keresztül is erősítve az országimázst.

Borítókép: Katti Zoób catwalk show a Budapest Central European Fashion Week-en (Holecz Endre)