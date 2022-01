Ahogy azt a napokban a sajtó hírül adta, a TV 2 műsorán március 5-én látható a Megafilm által gyártott politikai krimi, az ElkXrtuk. A hazai televíziós bemutató előtt, február 11-től, magyar nyelven, román felirattal, az erdélyi mozik is műsorra tűzik a Helmeczy Dorottya–Kálomista Gábor producerpáros nevével fémjelzett filmet, ami a Vándormozi segítségével – a multiplexek mellett – olyan településekre is eljut, ahol nincs működő mozi – írja a Magyar Nemzet.

Az őszödi beszéd kiszivárogtatása utáni eseményeket feldolgozó történet egyik főszereplője a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház művésze, Bokor Barna.

Partnerei többek között Bánovits Vivianne, Mózes András, Gubás Gabi, Bede-Fazekas Szabolcs, Szőke Richárd, Trill Zsolt és Csőre Gábor.

– Erdélyben ki vagyunk éhezve a magyar filmekre. Gyerekkoromban nem nagyon láthattuk az éppen aktuális magyar filmeket, kimaradtunk a közös tartalomfogyasztásból.

Most is bennem van ez az érzés, hogy ezt a lemaradást már nem pótolhatjuk. Persze, ma már a streamingszolgáltatókon elérhető filmeket a világ bármelyik pontján, szinte ugyanakkor megnézhetjük, és a mozifilmek is kisebb késéssel eljutnak Erdélybe. Nem mindegy azonban, hogy mikor? Legalábbis tőlem ezt kérdezték a leggyakrabban itthon az ElkXrtuk bemutatója óta – mesélte a történet politikai elemzőjét játszó erdélyi színész.

Bokor Barna azt is elárulta, hogy ő maga is nagyon várja az erdélyi mozibemutatót.

– Szeretném azt a filmet, amiben érintett vagyok, azokkal nézni, akikkel összetartozom.

A sztori egyébként nem csupán a hatalomtechnikusokról szól, hanem egy olyan történet, amely nyelvi korlátok nélkül is érthető, hiszen a világon bárhol, bármikor megtörténhet.

A történet szerint, amikor a fiatal, ambiciózus elemzőlány rájön, hogy a főnöke részt vett egy botrányos miniszterelnöki hangfelvétel kiszivárogtatásában, úgy dönt, fényt derít az igazság részleteire. Nyomozásba kezdenek az MTV-nél gyakornokként dolgozó szerelmével, de a lány lebukik a főnöke előtt, és a fiatalok egy nagy hatalmú kör célpontjává válnak. Miközben a beszéd kiszivárogtatásának hátterét, a tévészékház ostromát és a budapesti rendőrattakokat kutatja, nem csak a karrierje kerül veszélybe.

Borítókép: Bokor Barna / Megafilm / Dombóvári Tamás