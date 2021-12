A Hagyományok Háza kiállítótermében december 10-én nyitották meg a Mikulásjárás – Karácsonyi rajzpályázat 2021 legszebb alkotásaiból rendezett kiállítást. Az ünnepi tárlatot az érdeklődők január közepéig tekinthetik meg. A Hagyományok Háza Mikulásjárás – Karácsonyi rajzpályázat 2021 címmel ősszel hirdette meg a felhívását a gyerekeknek.

A kis művészek 3 korcsoportban küldhették el rajzaikat november végéig. A pályamunkák témája idén a Szent Miklós napi szokásokhoz kapcsolódott.

A felhívásra az egész Kárpát-medencéből mintegy félezer rajz érkezett. A szervezők minden beküldőt emléklappal jutalmaztak. December 10-én 3 kategóriában, óvodás, általános iskola alsó tagozata és általános iskola felső tagozata felosztásban hirdettek eredményt. A díjnyertes pályamunkákból kiállítás is nyílt.

Somogyi Dorka, a II. kategória 2. helyezettje, a délvidéki Hajdújárás Petőfi Sándor Általános Iskolájának tanulója a pályázattal kapcsolatban elmondta, tollal szokott rajzolni, de a festést is szereti. Hozzátette, rajzszakkörre is jár, amelyen általában összegyűlnek tizenöten, még a szomszéd községekből is többen vesznek részt a közös munkában.

Felkészítő tanárom Szalai Eszter volt, akinek már számos tanítványa nyert korábban is különböző díjakat. Mikulást már máskor is rajzoltam, így elküldtem rajzomat a pályázatra is. Kertes házban lakunk, így szeretek állatokat, macskákat, kutyákat, sőt rókát is pingálni – fogalmazott.

Dorka már korábban egy újvidéki versenyről is díjjal tért haza, akkor egy kakast örökített meg. A mostani díj átadására az egész családja elkísérte.