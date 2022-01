„Sokfélék a versek, amiket kiválasztottunk, ebből következően a zenei matéria is változatos. Például a Bolond halálos éj és a Ló kérdez blues, az Égő tűzben dideregve címűre mondjuk a trashmetalt mondanám, az Őrizem a szemed törökös-bolgáros ritmikájú és dallamvilágú, míg a Midász király sarja a rockzenével rokon. Több dalra is a sanzon a leginkább megfelelő műfaji megjelölés, s vannak népdalra, illetve gregoriánra emlékeztető dallamaim is. A dallamvilág a szöveg függvényében formálódott” – fogalmazott a zenész, aki saját bevallása szerint Cseh Tamás rajongója volt már a 70-es években, s ez a vonzalom máig töretlen.