augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

18°
+29
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Inverter

58 perce

Napelemes pánik: mindjárt lejár a határidő

Címkék#napelemes rendszer#határidő#inverter#villamosenergia

Ketyeg az óra a magyarországi napelemes rendszerek tulajdonosainak. Egy új szabályozás miatt augusztus végéig mindenkinek kötelezően regisztrálnia kell az inverterét egy központi adatbázisban. A mulasztás a későbbiekben komoly kellemetlenségekhez vezethet, a hatóságok ugyanis a hálózatbiztonságra hivatkozva minden eddiginél pontosabb képet akarnak kapni a háztartási napelemes rendszerek működéséről.

Napelemes pánik: mindjárt lejár a határidő

Lehet még pályázni a napelem programra

Fotó: anatoliy_gleb

Július elsejétől új korszak kezdődött a háztartási méretű kiserőművek, vagyis a családi házak tetején lévő napelemek üzemeltetésében. Az Energiaügyi Minisztérium által bevezetett új szabályozás kötelező adatszolgáltatást ír elő minden tulajdonos számára. A cél a villamosenergia hálózat biztonságának és átláthatóságának növelése, amihez a hatóságoknak pontosan tudniuk kell, milyen eszközök és hogyan termelnek áramot az országban.

Háztartási méretű kiserőmű (napelem) háztetőn
Háztartási méretű kiserőmű (napelem) háztetőn

Miért is lettek hirtelen ennyire fontosak a napelemek?

A hivatalos indoklás szerint a napenergia térnyerése komoly kihívás elé állítja a teljes magyarországi villamosenergia rendszert. Míg a hagyományos erőművek termelése szabályozható, a napelemek teljesítménye az időjárástól függ, így teljesen kiszámíthatatlan. A rendszer egyensúlyban tartása és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükség van a háztartási rendszerek termelési adatainak pontos nyomon követésére. Az új adatszolgáltatási rendszerrel lényegében egy átfogó, központi nyilvántartást hoznak létre az ország összes inverteréről.

Mindenkit érint a kötelezettség

A szabályozás kivétel nélkül az összes, már üzemelő háztartási méretű napelemes rendszer tulajdonosát érinti. A bejelentést online, a Független Energetikai Adatközpont Zrt. vagyis a FEAK hivatalos weboldalán kell megtenni. A határidő vészesen közeleg: a regisztrációt 2025. augusztus 30-ig kell elvégezni. Aki lekési a határidőt, az a későbbiekben problémákra számíthat. Bár a minisztérium hangsúlyozta, hogy a meglévő rendszereken semmilyen műszaki átalakítást nem kell végezni, az adatszolgáltatás alól senki sem kap felmentést.

Milyen adatokra kíváncsiak?

Nem csupán egyszerű regisztrációról van szó. Az alapvető adatok, mint a felhasználási hely azonosítója (POD szám), valamint az inverter gyártója, típusa és gyári száma mellett a rendszer sokkal mélyebb, működésből származó műszaki adatokra is kíváncsi. 

A tulajdonosoknak meg kell adniuk többek között az inverter feszültségtartományának beállítását, sőt, a rendszer gyűjteni fogja a termelési teljesítményt és a saját célra felhasznált energia mennyiségét is, méghozzá 5 perces bontásban.

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu