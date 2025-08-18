Napelemes pánik: mindjárt lejár a határidő

Július elsejétől új korszak kezdődött a háztartási méretű kiserőművek, vagyis a családi házak tetején lévő napelemek üzemeltetésében. Az Energiaügyi Minisztérium által bevezetett új szabályozás kötelező adatszolgáltatást ír elő minden tulajdonos számára. A cél a villamosenergia hálózat biztonságának és átláthatóságának növelése, amihez a hatóságoknak pontosan tudniuk kell, milyen eszközök és hogyan termelnek áramot az országban.

Háztartási méretű kiserőmű (napelem) háztetőn

Miért is lettek hirtelen ennyire fontosak a napelemek?

A hivatalos indoklás szerint a napenergia térnyerése komoly kihívás elé állítja a teljes magyarországi villamosenergia rendszert. Míg a hagyományos erőművek termelése szabályozható, a napelemek teljesítménye az időjárástól függ, így teljesen kiszámíthatatlan. A rendszer egyensúlyban tartása és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükség van a háztartási rendszerek termelési adatainak pontos nyomon követésére. Az új adatszolgáltatási rendszerrel lényegében egy átfogó, központi nyilvántartást hoznak létre az ország összes inverteréről.