19 perce
Napelemes pánik: mindjárt lejár a határidő
Ketyeg az óra a magyarországi napelemes rendszerek tulajdonosainak. Egy új szabályozás miatt augusztus végéig mindenkinek kötelezően regisztrálnia kell az inverterét egy központi adatbázisban. A mulasztás a későbbiekben komoly kellemetlenségekhez vezethet, a hatóságok ugyanis a hálózatbiztonságra hivatkozva minden eddiginél pontosabb képet akarnak kapni a háztartási napelemes rendszerek működéséről.
Lehet még pályázni a napelem programra
Fotó: anatoliy_gleb
Július elsejétől új korszak kezdődött a háztartási méretű kiserőművek, vagyis a családi házak tetején lévő napelemek üzemeltetésében. Az Energiaügyi Minisztérium által bevezetett új szabályozás kötelező adatszolgáltatást ír elő minden tulajdonos számára. A cél a villamosenergia hálózat biztonságának és átláthatóságának növelése, amihez a hatóságoknak pontosan tudniuk kell, milyen eszközök és hogyan termelnek áramot az országban.
Miért is lettek hirtelen ennyire fontosak a napelemek?
A hivatalos indoklás szerint a napenergia térnyerése komoly kihívás elé állítja a teljes magyarországi villamosenergia rendszert. Míg a hagyományos erőművek termelése szabályozható, a napelemek teljesítménye az időjárástól függ, így teljesen kiszámíthatatlan. A rendszer egyensúlyban tartása és az ellátásbiztonság garantálása érdekében szükség van a háztartási rendszerek termelési adatainak pontos nyomon követésére. Az új adatszolgáltatási rendszerrel lényegében egy átfogó, központi nyilvántartást hoznak létre az ország összes inverteréről.
Mindenkit érint a kötelezettség
A szabályozás kivétel nélkül az összes, már üzemelő háztartási méretű napelemes rendszer tulajdonosát érinti. A bejelentést online, a Független Energetikai Adatközpont Zrt. vagyis a FEAK hivatalos weboldalán kell megtenni. A határidő vészesen közeleg: a regisztrációt 2025. augusztus 30-ig kell elvégezni. Aki lekési a határidőt, az a későbbiekben problémákra számíthat. Bár a minisztérium hangsúlyozta, hogy a meglévő rendszereken semmilyen műszaki átalakítást nem kell végezni, az adatszolgáltatás alól senki sem kap felmentést.
Az idő lehűlt, a slambuc megfőtt. Ilyen volt a vasárnapi termelői nap - fotók, videó!
Milyen adatokra kíváncsiak?
Nem csupán egyszerű regisztrációról van szó. Az alapvető adatok, mint a felhasználási hely azonosítója (POD szám), valamint az inverter gyártója, típusa és gyári száma mellett a rendszer sokkal mélyebb, működésből származó műszaki adatokra is kíváncsi.
A tulajdonosoknak meg kell adniuk többek között az inverter feszültségtartományának beállítását, sőt, a rendszer gyűjteni fogja a termelési teljesítményt és a saját célra felhasznált energia mennyiségét is, méghozzá 5 perces bontásban.
Szirmán a folyamatos feszültségről álmodik mindenki – a helyszínen bizonyosodtunk meg az okáról
Beköltöznek a kertünkbe, és még mi kaphatunk büntetést
Kazincbarcikán villanyautóval és elektromos kerékpárokkal érkezik a segítség