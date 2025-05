Jó hír jött a horgászoknak!

Április 30-án, szerdán 24 órakor véget ért a süllő, a balin és a sügér tilalmi ideje. Május 5-án viszont kezdődik a harcsáé, a pontyé és a compóé.

Négy ragadozó halra volt érvényben tilalom március elsejétől, ezek közül április 30-án, szerdán 24 órakor véget ért a süllőé, a baliné és a sügéré, viszont továbbra is érvényben maradt a kősüllőé, amely egészen június 28-ig tart.

Jelenleg tehát összesen hét halfaj élvez védelmet, a garda, a domolykó, a jászkeszeg, a szilvaorrú keszeg, a paduc és márna április 15-től május 30-ig nem tartható meg mérettől függetlenül - írja cikkében a pecaverzum.hu.

A Dunán ebben az időintervallumban a dévérkeszeg 40 centiméter feletti példányai is tilalom alatt állnak. A szabályozást idén vezették be, most először lépett hatályba.